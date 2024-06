Unii angajați de la etajul 1 al magazinului Dedeman din Botoșani au sărit pe geam după explozie. „Tavanul a căzut peste noi”

Reprezentanții magazinului de bricolaj spun că în momentul exploziei o firmă autorizată lucra la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului.

O cameră de supraveghere a surprins momentul exploziei urmate de incendiu. Într-un nor de praf și foc, totul sare în aer. Pompierii spun că sursa deflagrației este o acumulare de gaze în zona birourilor.

Magazinul de bricolaj Dedeman, în care s-a produs explozia, se află la marginea municipiului Botoșani. Era deschis deja de peste 2 ore și înăuntru se aflau peste o sută de persoane, angajați și clienți. A fost activat imediat planul roșu de intervenție.

Martor: „A fost un zgomot extraordinar de puternic, s-a simțit ca un cutremur de 10 ori mai mare și când m-am uitat pe geam am văzut totul zburând. Și când am ieșit am văzut oameni întinși pe jos, niște fete de la contabilitate, că ei au contabilitatea sus la etaj, care au sărit efectiv”.

Martor: „Sora mea era înăuntru, s-a speriat și a sărit de la etajul 1, a scăpat doar cu o arsură minoră”.

Martor: „Pe dreapta la intrare era o cantină, serveam masa și dintr-o dată un flux foarte mare, tavanul a căzut peste noi, rigips. Am Încercat să fug, dar veneau geamurile care au bubuit”.

Reporter: Erau răniți?

Martor: „Erau foarte mulți. I-am scos. Erau doi tineri, unul jos, arși. Unii erau tăiați pe față de la geamuri”.

Deflagrația a aruncat bucăți de perete și materiale de contrucție până departe, în parcarea magazinului.

Martor: „În timp ce mă duceam la mașină, dacă nu mă feream tabla asta mă tăia. M-am ferit jos...”

Reprezentanții magazinului Dedeman au declarat că "în timpul exploziei o echipă externă autorizată desfășura lucrări la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului”. Centrul comercial deține autorizație de securitate la incendiu.

15 persoane, angajați și clienți ai magazinului, au ajuns la spital cu arsuri și traumatisme produse în timpul exploziei, inclusiv un minor. Dintre ele 5 persoane în stare mai gravă au fost transferate la Iași și București cu elicoptere Black Hawk și un avion SMURD. Între timp, la fața locului prim-procurorul a stabilit că explozia s-a produs în momentul recepției punerii în funcțiune a unei centrale termice din camera tehnică a magazinului. Sâmbătă aici este așteptată și o echipă de specialiști de la INSEMEX Petroșani. În cauză se fac cercetări pentru distrugere din culpă în formă agravată.

