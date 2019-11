Angajata unui magazin din Timișoara a pus la pământ un hoț. Iubita lui l-a salvat

Angajata unui magazin din Timișoara a dat dovadă de prezență de spirit și a încercat sâmbătă seară să oprească doi indivizi care voiau să fure mai multe produse.

Femeia s-a năpustit asupra suspecților chiar în momentul în care plecau, iar pe unul dintre ei a reușit să îl imobilizeze, în timp ce amicul lui a fugit.

Doar că, în ajutorul bărbatului trântit la pământ a sărit iubita lui, care a reușit să îl elibereze și să se facă amândoi nevăzuți. Camerele de supraveghere au surprins întreaga intervenție.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe unul dintre suspecţi în timp ce ascundea în haina mai multe dulciuri. La doi paşi distanţă, amicul lui încerca să fure de pe un raft şampoane şi un fixativ.

Când indivizii s-au grăbit să iasă din magazin fără să treacă pe la casa de marcat, planurile lor au fost date peste cap de o angajată care văzuse imaginile şi nu a stat prea mult pe gânduri.

În înregistrare se observă cum femeia încearcă să îi oprească, dar unul dintre bărbaţi reuşeşte să fugă. În urmă a rămas prietenul lui, care, după o adevărată luptă, este pus la pământ de angajată şi imobilizat.

"Ajutorul" în cazul lui a venit de la iubită, care a intrat în magazin şi a agresat-o pe angajată, în văzul clienţilor care au asistat nepăsători la întreaga scenă. Şi astfel, individul şi partenera lui şi-au pierdut urma.

După tot scandalul din interiorul magazinului, cei doi suspecţi au reuşit să fugă. Ei au fost găsiţi câteva ore mai târziu de poliţişti în apropiere de Gara de Nord.

Şi celălalt bărbat bănuit că ar fi vrut să fure a fost găsit în scurt timp. Toţi trei au fost duşi la audieri, unde au fost nevoiţi să dea explicaţii pentru faptele lor.

"Am furat cinci ciocolăţi şi un şampon.

- Dar de ce ai sărit la bătaie?

- La cine am sărit?

-La angajată.

- Nu eu am sărit.

- Nu o sărit nimeni, numa am luat ciocolăţile."

Aurora Voicilă, purtător de cuvânt IPJ Timiş: "Bărbatul de 38 de ani este cercetat pentru tâlhărie, cel de 29 de ani este cercetat pentru complicitate la infracţiunea de tâlhărie, iar femeia de 37 de ani este cercetată pentru infracţiunea de ameninţare."

Reprezentanţii magazinului susţin că numărul furturilor a crescut în ultimii ani.

Gabriel Pâslaru, manager de comunicare lanţ de supermarketuri: "Angajata noastră a răspuns la rândul ei blocând pur şi simplu ieşirea celor care au făcut furtul. Apreciem în mod deosebit fapta ei. Incidenţa lor a crescut extrem de mult în ultimii doi ani, şi nu numai la noi, ci în toate magazinele din câte am putut afla."

Cei trei suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar sâmbătă vor fi duşi în fața magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.