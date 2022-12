Angajată a Parlamentului, condamnată la închisoare după ce a fost prinsă drogată la volan. De ce a primit o nouă șansă

O angajată a Parlamentului României a fost condamnată la un an de închisoare, după ce a fost prinsă drogată la volan cu canabis şi heroină.

Agenții i-ar fi găsit și în mașină o cantitate mică de canabis, suficientă însă ca să o pună sub acuzare. Dar pentru că femeia a recunoscut că e vinovată, limitele de pedeapsă i-au fost reduse, și nu va fi trimisă după gratii. Va munci fără salariu, în folosul comunității, la Agenția Națională Antidrog.

Angajata Parlamentului a primit un an de închisoare cu suspendare și a fost obligată să intre într-un program de supraveghere. Dar și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Agenția Națională Antidrog.

Tânăra a fost prinsă conducând sub influența substanțelor interzise. Se întorcea de la o petrecere și agenții de la Rutieră i-au găsit în torpedoul mașinii aproape un gram de canabis. I-au fost recoltate la IML probe biologice și în sânge i-a fost găsită cocaină.

După acest episod, a fost acuzată de DIICOT nu doar de deținere de droguri de risc, ci și de conducerea unui autovehicul sub influența lor. Și pentru că a recunoscut acuzațiile, procurorii au fost de acord cu o pedeapsă minimă, fără zile de închisoare. I-au dat o șansă să se reabiliteze chiar dacă putea să facă victime în trafic.

„Printr-o pedeapsă cu închisoarea îndreptată spre minimul special se asigură un real echilibru între gravitatea faptei şi periculozitatea socială a infractorului” se arată în acordul de recunoaştere a vinovăţiei)

Efectele asupra șoferilor

Specialiștii Agenției Naționale Antidrog spun că drogurile pot avea efecte catastrofale, mai ales atunci când consumatorii urcă la volan.

Bogdan Gheorghe - specialist Agenţia Naţională Antidrog: „Unul dintre efectele consumului de droguri este cel asupra conducătorilor auto, care pot fi afectați prin scăderea capacității de a conduce autovehiculul prin scăderea atenției și concentrării, diminuarea vitezei de reacție, a coordonării, și modificări de comportament în funcție de tipul substanței consumate. Aceste efecte pot duce la producerea unor accidente cu consecințe deosebit de grave.”

În ultimul raport anual al Siguranței Rutiere, specialiștii vorbesc și despre accidentele grave provocate de șoferi care au urcat la volan sub influența drogurilor. Doar în 2021, în România au fost înregistrate cinci astfel de evenimente dramatice soldate cu doi morți și șase răniți grav.

Îngrijorător, spun polițiștii, este faptul că numărul şoferilor drogați prinși în trafic crește de la an la an. Doar anul acesta, au fost lăsați fără permisul de conducere peste 3100 de șoferi care au au fost dați în vileag de drugtest. Aproape de două ori mai mulți decât cu un an în urmă. Mai mult de jumătate dintre ei sunt șoferi tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, însă sunt foarte mulţi și cei de vârsta a doua, sau chiar trecuți de 60 de ani

Specialiștii Agenției Naționale Antidrog atrag atenția că până și cele mai ușoare droguri - cum ar fi de pildă canabisul, rămân în lichidele biologice - salivă său sânge - vreme de 14 zile. În acest timp, consumatorii care urcă la volan pot fi depistați, acuzați penal dar și lăsați fără permisul de conducere.

Dată publicare: 16-12-2022 19:30