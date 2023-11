Adolescent de 15 ani, înjunghiat în apropierea școlii. Doi suspecți au fost reținuți, dar nu se știe motivul crimei

Adolescentul de 15 ani a fost ucis în apropierea unei școli din Leads, Marea Britanie, marți, 7 noiembrie, iar acum a fost făcută publică identitatea acestuia.

Alfie Lewis a fost înjunghiat pe St Margaret's Avenue, în zona Horsforth a orașului Yorkshire. A fost transportat la spital în stare critică, dar ulterior a murit din cauza rănilor. Ofițerii de poliție din West Yorkshire au fost chemați la locul incidentului puțin înainte de ora 15:00 și au arestat ulterior doi tineri, transmite Daily Star.

Detectivul-șef adjunct Stacey Atkinson a declarat: „Investigația noastră se află la un stadiu incipient și efectuăm cercetări ample pentru a stabili exact ce a condus la această pierdere inutilă a vieții unui tânăr. Înțelegem impactul imens și șocul uriaș pe care un incident tragic de acest fel are asupra comunității locale. Echipa noastră de poliție de cartier lucrează cu partenerii, inclusiv școlile din zonă, pentru a oferi sprijin și securitate. Am vorbit deja cu mai mulți martori și vom asculta orice persoană care are informații despre incident."

Între timp, s-au revărsat omagii pentru adolescentul decedat. „Ai fost un băiat bun și grijuliu cu multe de oferit. Nu știu dacă ai realizat câți prieteni aveai și câtor oameni îi păsau de tine, dar aceștia au fost acolo pentru tine, au depus flori și au aprins lumânări la banca ta. Dormi în pace, micuțule."

Între timp, a fost înființată o pagină GoFundMe pentru ajutorarea familiei, și a fost organizată o slujbă de comemorare în seara de marți, pe Broadgate Lane, la aproximativ jumătate de milă de locul unde a avut loc atacul, care a fost închis de poliție. Acolo au fost lăsate buchete de flori.

