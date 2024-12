Aderarea României şi Bulgariei la Schengen este un moment istoric. Roberta Metsola transmite felicitări

Acesta a subliniat în acelaşi timp că UE trebuie să lucreze la îmbunătăţirea securităţii în spaţiul european în general, inclusiv printr-o mai bună protecţie a frontierelor externe.

Declaraţia a fost făcută înaintea unei reuniuni a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne în care s-a votat aderarea României şi Bulgariei la Schengen cu frontierele terestre.

"Este primul meu consiliu astăzi în calitate de nou comisar. Aştept cu nerăbdare, desigur, discuţiile cu prietenii mei din toate statele membre. Avem o mulţime de subiecte presante, desigur, pe care trebuie să le discutăm. Lumea se mişcă în fiecare zi, dar avem câteva chestiuni pozitive astăzi. Schengen va juca un rol important astăzi, pentru că România şi Bulgaria vor intra în Spaţiul Schengen, un moment istoric, aş spune", a afirmat comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie.

"Spaţiul Schengen este unul dintre cele mai bune lucruri ale Uniunii Europene, împreună cu zona euro şi piaţa internă. Bineînţeles că sunt foarte fericit că România şi Bulgaria se vor alătura astăzi", a adăugat el.

‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU

