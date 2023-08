De ce au loc atât de multe tragedii pe litoral. Salvamar: „Părinții stau cu telefonul în mână și copilul se aruncă în valuri”

Doar luni, 14 august, patru persoane au murit înecate în mare, iar alte zeci de persoane au fost scoase la timp din apa învolburată a mării. Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, trage un semnal de alarmă pentru turiștii veniți pe litoral să respecte semnificațiile steagului arborat și indicațiile salvamarilor, arată publicația „Replica”.

Salvamarii acuza părinții inconștienți ca stau pe șezlong, cu telefonul în mană, iar copiii se aruncă singuri în valuri.

„Luni, 14 august, am scos 4 oameni din apă care prezentau funcții vitale. Am scos peste 20-25 de oameni din zone în pericol de înec. Mulți stau cu saltele, cad de pe ele, merg cu fluturași, cu mingi gonflabile, cu tot felul de mijloace plutitoare și ne creează nouă probleme. Părinții stau pe șezlong, cu telefonul în mână, copilul se aruncă în valuri cu colacul. Bunicii cu nepoții, părinții cu copiii, să fie atenți. Sunt valuri foarte, foarte mari. Vântul bate foarte puternic, sunt curenții foarte puternici. Îi ia din mal. De la genunchi a luat un copil. Eu am răgușit, țip la ei, deși am electro-megafon. Nu știm ce să mai facem. Părinții sunt inconștienți. Nu generalizăm” a declarat pentru Replica Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului.

Serviciile de salvamar din Mangalia și stațiunile arondate municipiului, iar în Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp, sunt asigurate de firma Salvamiral SRL.

Semnificațiile steagului arborat pe plajă

„Roșu-galben, un singur steag, înseamnă prezența salvamarului, turiștii au voie să înoate, zona este sigură pentru îmbăiere. Roșu-galben-galben, au voie în mare doar înotătorii foarte experimentați. Roșu-galben-roșu, pericol de înec, nu are nimeni voie să intre în mare, înotul interzis, scăldatul interzis. Se anunță 3 zile de furtună, valuri foarte mari, vânt puternic, curenți puternici” a precizat Vasile Borteș.

