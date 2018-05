Accident în lanţ, pe o şosea din Dâmboviţa. "Am văzut maşina zburând peste mine"

Încercarea de a evita două maşini care se tamponaseră a dus la un alt accident, în localitatea Viișoara, din Dâmboviţa.

Un TIR a izbit un autoturism, care - după ce s-a dat de câteva ori peste cap - s-a oprit într-un automobil parcat. În urma impactului, trei persoane, printre care şi un copil, au ajuns la spital.

Şoferul TIR-ului - un bărbat de origine poloneză - ar fi frânat brusc, povestesc martorii, apoi n-a mai avut control. Pe celălalt sens de mers, a izbit un autoturism în care se aflau 4 persoane, printre care şi o fetiţă.

Automobilul lovit s-a rostogolit de mai multe ori pe şosea şi s-a oprit într-un autoturism abia parcat. Proprietarul acestuia povesteşte: "Am parcat şi am intrat să deschid porţile şi în momentul ăla am văzut maşina peste mine. Bine că n-am fost în maşină. Am văzut tirul că a frânat şi maşina albă zburând peste mine"

Şoferul maşinii care s-a dat peste cap, soţia lui şi fetiţa lor au fost transportaţi la spitalul din Târgovişte, dar nu sunt răniţi grav. Celălalt pasager aflat în autoturism a scăpat teafăr.

Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele şoferului camionului pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul."

Din cauza accidentului, traficul între Târgovişte şi Găeşti a fost blocat pentru aproximativ o oră, pe ambele sensuri.