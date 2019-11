Accident în lanț pe centura Clujului. Patru adulți și doi copii au ajuns la spital

Un grav accident de circulaţie a avut loc marți după-amiază pe centura ocolitoare a Clujului, către Dej.

Patru adulţi şi doi copii au fost transportaţi de urgenţă la spital după ce o şoferiţă care încerca să vireze pe un drum adiacent a fost lovită din spate, iar maşina ei a fost proiectată într-un vehicul ce venea din sensul opus. O altă maşină a evitat impactul frontal în ultimul moment, dar s-a lovit de parapetul de pe marginea drumului.

Şoferul care a lovit maşina în care se aflau o femeie şi doi copii, unul de trei ani, celălalt de şase ani, susţine că pur şi simplu nu a văzut că autoturismul semnalizează sau că ar avea vreo intenţie de a-şi schimba direcţia de mers.

Vasile, şoferul unei maşini implicate: "O virat stânga şi nu am mai apucat să frânez, o venit din faţă. O vrut să intre şi nu o mai intrat şi venea din față tare.Nu am văzut semnalizare, nu am văzut frana nu am văzut nimic.”

Maşina femeii a fost proiectată pe sensul opus de mers, iar un alt conducător auto nu a putut evita impactul.

La faţa locului au ajuns două autospeciale de descarcerare, două echipaje SMURD şi două ambulanțe. Trei femei şi un bărbat au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare, în stare stabilă. Poliţia încearcă să refacă filmul accidentului şi să stabilească exact cine este vinovat.