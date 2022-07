A treia seară de Neversea. Publicul a urmărit vrăjit spectacolul de artificii multicolore

Spectatorii au cântat și au dansat până în zori, antrenați de DJ-ul Steve Aoki care și-a încheiat show-ul cu celebra lui bătaie cu tort.

Plaja Neversea a fost inundată de culoare, în a treia seară de festival. Publicul a urmărit vrăjit spectacolul de artificii multicolore, care a dat startul nopții.

A urmat concertul celor de la Black Eyed Peas. O mare de luminițe s-a aprins în momentul în care trupa a îndemnat publicul să improvizeze împreună pe renumita piesă Where is the love.

Fată: ”Black Eyed Peas este formaţia mea preferată şi ne simţim toţi foarte bine.”

Iar petrecerea a crescut în intensitate, cu fiecare artist care a urmat pe scenă.

Fete: ”Ne plac culorile şi asta am vrut să arătăm şi am venit cu feelingul de festival”.

Steve Aoki a completat spectacolul și a ținut publicul pe plajă până la răsărit. A încheiat cu un moment deja clasic la concertele lui: bătaia cu tort.

Concertele din seara aceasta vor încheia ediția din acest an a festivalului.



70 de mii de participanţi sunt aşteptaţi şi în cea de a patra şi ultima noapte a festivalului Neversea. Pe scena principală, petrecerea a început încă la ora 17.00.

Spre seară îi vom vedea pe Delia, Timmy Trumpet, Tujamo, dar şi pe Alexandra Stan. Cel mai aşteptat Dj în această noapte este rapperul american Tyga care se află pentru prima dată la festivalul Neversea, dar nu pentru prima dată în România. Anul trecut el a fost și la Untold.

Sunt cinci scene aici, iar din zona fiecăreia vor răsuna genuri diferite de muzică, astfel că oricine îşi va putea găsi locul potrivit.

