A supraviețuit 6 zile în mașina cu care căzuse în prăpastie. ”A putut să bea apă de ploaie”

O femeie din Belgia a supravieţuit timp de şase zile în maşina cu care a ajuns într-o prăpastie.

A rămas în viaţă doar pentru că în două zile a plouat şi astfel a reuşit să se hidrateze.

Ochelarii femeii sunt încă în locul în care s-a prăbuşit cu maşina. În momentul în care a intrat într-un sens giratoriu, frânele nu au mai funcţionat. Şi, în scurt timp, autoturismul a plonjat peste bară de protecţie, sfârşind în hăul din pădurea din apropiere. Cum nu îi mai dădeau de urmă, rudele au început să pună afishe peste tot.

David Bartholomé, iubitul femeii: "La un moment dat o persoană a coborât să vadă dacă e cineva acolo. Când a început să meargă, păşind pe crengile copacilor, acestea se tot rupeau. Corine l-a auzit şi a început să strige după ajutor. Bărbatul a auzit-o şi a coborât să vadă dacă zăreşte pe cineva. A apelat apoi serviciul de urgenţă, iar echipajele au venit imediat să o salveze."



Femeia în vârstă de 45 de ani fusese văzută pentru ultima oară într-o benzinărie şi a supravieţuit miraculos cu ajutorul naturii.

David Bartholomé, partner: "Miercuri şi joi au fost temperaturi de aproape 40 de grade. Din fericire, vineri vremea a fost ceva mai rezonabilă şi noroc că ea se afla sub mai mulţi copaci, la umbră. Sâmbătă şi duminică a plouat foarte mult, ceea ce a salvat-o pentru că a putut să bea apă de ploaie care se scurgea în maşina ei."

A fost dusă la spital în stare critică şi medicii spun că viaţa ei nu este în pericol, fiind conştientă de ce se întâmplă în jur.

David Bartholomé, partner: "M-a recunoscut imediat, era conştientă. Primul lucru pe care i l-am spus a fost acela că am crezut că m-a părăsit. I-am spus că am fost cu toţii îngrijoraţi pentru că timp de şase zile nu ştiam unde se află. Ne-am speriat, dar acum ne bucurăm să te vedem în viaţă. Am luat-o în braţe, ne-am uitat unul la celălalt şi am început să plângem amândoi. Eram foarte fericiţi."

Femeia încă suferă de pe urma deshidratării şi va rămâne o perioadă internată.

