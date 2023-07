A murit la scurt timp după ce a intrat în apă, la Mamaia. Greșeala fatală pe care o fac turiștii: ”Se cred mari zmei”

Echipajele, alertate de puținii turiști care erau în zonă, nu l-au putut resuscita. Salvamarii sunt prezenți pe plajă doar de la 8 dimineață și cel mult până la 8 seara. La Vadu și Corbu, nu sunt deloc.

Bărbatul și-a pierdut viața la intrarea în stațiunea Mamaia.

Martor: ”Eu băgam ski-jet-urile și am văzut ceva, acolo, plutind pe apă. M-am dus să verific ce e și când m-am apropiat, am văzut că e o persoană. M-am dus repede să anunț salvamarii, am venit cu doi salvamari, am intrat repede în apă și am apucat de el să îl scoatem. Un turist a sunat la SMURD”.

Daniel Lopătaru, salvamar: ”Ne-am apucat de masaj cardiac de resuscitare până au venit cei de la SMURD și cam asta a fost. Era înaintea programului”.

Cel mai probabil, bărbatului i s-a făcut rău când a intrat în apă pentru că și-a supus organismul unui șoc termic. Afară erau 25 de grade, iar în apă doar 15. Dimineața, scăldatul nu este recomandat tocmai din acest motiv.

În plus, până la ora 8 nu este asigurat nici serviciul de salvamar, acolo unde acesta este disponibil.

Pe plajele din Vadu și Corbu nu există salvamari pentru că cele două plaje nu sunt turistice. Totuși, până anul trecut, pe plaja din Corbu exista un punct de prim ajutor. Însă acesta a fost desființat anul acesta pentru că nu au fost înregistrate suficiente cazuri medicale care să justifice prezența salvatorilor acolo.

Unde se formează cei mai periculoși curenți

Nici seara, după ora 20, nu este recomandată intrarea în mare. Salvamarii își încheie atunci programul.

Daniel Lopătaru: ”Cei care nu vor să respecte programul și doresc să intre ori înaintea programului ori după, să fie foarte atenți la curenți, în caz că sunt valuri îi rugăm să nu intre absolut deloc și la consumul de alcool, în mare parte, cele mai multe probleme de la asta se întâmplă, de la consumul de alcool, se cred mari zmei și intră în apă”.

Cei mai periculoși curenți se formează în zona digului vechi de la Cazinoul din Mamaia, în Eforie Nord și Sud și în Constanța.

Digul nu are terminație, ceea ce duce la producerea unor curenți foarte puternici, care se formează chiar înainte de geamandură. Zona aceasta îi pune în dificultate chiar și pe cei mai experimentați dintre înotători.

”Este o zonă în care se face surf și kite și într-adevăr nu este indicat să facă baie”.

Pentru siguranța turiștilor, în acest sezon, pe litoral au fost amplasate 22 de centre de prim ajutor.

