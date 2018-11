A murit ars de viu, după ce a intrat în casa care ardea pentru a salva bunurile

Dramă teribilă în judeţul Bacău. Un bărbat de 43 de ani a murit, iar soţia lui şi cei 2 copii au rămas sub cerul liber în prag de iarnă, după ce locuinţa le-a fost cuprinsă de flăcări.

Toată familia a reuşit iniţial să iasă din casă, însă proprietarul a intrat din nou, în încercarea de a opri focul sau de salva o parte dintre lucruri. A plătit însă cu viaţa încercarea.

Cei doi părinţi şi copiii lor, de 9 şi respectiv 12 ani, se pregăteau de culcare. Pentru că în casă se făcuse frig, bărbatul a vrut să înteţească focul în sobă cu nişte motorină. El a încurcat însă bidoanele şi a aruncat benzină.

Imediat, totul s-a aprins în jur. Flăcările i-au cuprins hainele bărbatului, dar atât el cât şi nevasta şi copiii au reuşit să iasă din casă.

Afară, femeia i-a stins hainele soţului său. Iar acesta a intrat înapoi în camera cuprinsă de flăcări ca să mai salveze câte ceva. Nu a mai avut însă scăpare.

Soţia şi cei doi copii au rămas doar cu hainele de pe ei.

Margareta Samson, soția bărbatului: ”Aveam un bidon de benzină şi unul de motorină şi le pusesem în baie. În loc să dea cu cel de motorină, l-a luat pe cel de benzină şi când a dat pe foc, a mai sărit benzina înapoi şi au luat foc hainele lui, şi patul, şi eu.

Am ieşit toţi, dar după ce l-am stins a intrat înapoi. Îl ţineam şi eu şi fata şi i-am zis să nu intre. El poate a zis că stinge şi nu ia foc toată casa, dar nu a mai apucat.”

Vecinii au sărit repede în ajutor când au văzut vâlvătaia, însă nu au putut să facă mare lucru pentru bărbatul de de 43 de ani şi familia lui lovită de necaz.

Rudă: "El s-a speriat şi a dat drumul la bidon şi a luat foc totul, iar când am ajuns noi deja flăcările ieşeau pe geam şi pe uşă."

Vecină: "El zice că ar fi ieşit afară, dar a intrat a doua oară să scoată butelia şi atunci s-a carbonizat."

Vecină: "Când am auzit copiii că răcneau, am strigat la un om la cazan şi am fugit cu el încoace, dar nu s-a mai putut nimic. Erau flăcările şi pe geam, şi pe uşă, şi nu puteai să te apropii. Nu puteai să te apropii că pocnea.”

Sfâşiaţi de durere, femeia şi cei doi copii ai săi rămaşi fără tată şi fără casă nu mai au nici măcar putere să ceară ajutor.

Soție: "Haine nu au decât copiii, că au la bunici, în rest a ars tot, şi acte, şi bani."

O vreme, cei trei vor locui la părinţii femeii. Casa bătrânilor este însă foarte mică şi sărmanii vor fi nevoiţi să îşi caute în curând un alt adăpost.