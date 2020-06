A mers să fotografieze păsări, dar a făcut o descoperire şocantă

Un fotograf, care urmărea cu un obiectiv performant păsări pe un lac din Pitești, s-a panicat când a zărit pe luciul apei un cadavru.

Fotograful a alertat autoritățile, iar o oră mai târziu polițiștii locali și pompierii au adus la mal trupul unui bărbat.

Nici până acum nu l-au identificat și nu au stabilit împrejurările în care a murit.

Obiectivul fotografului a bătut cam la 200 de metri de locul în care se afla, în apropierea unui lac de acumulare de pe râul Argeș. Bărbatul a anunțat imediat poliția.

Bogdan Aristantoiu, purtător de cuvânt Poliția Locală Pitești:

"Am mers la fata locului și în aproximativ 20 de minute am depistat, am găsit acest om înecat, se vedea că e înecat de ceva timp”.

A fost rândul rândul agenților să apeleze la pompieri pentru a recupera trupul.

Nicolae Anghelescu, ISU Argeș: "Barca pneumatică cu motor din dotare a fost lansată la apă, cadavrul a fost degajat la malul lacului și predat organelor de poliție pentru cercetările ulterioare."

Bărbatul găsit, de nerecunoscut

Bărbatul decedat, care ar putea avea între 40 și 50 de ani, era de nerecunoscut. A stat în apă vreme îndelungată, iar polițiștii nu au deocamdată indicii despre cele întâmplate.

Au verificat dispăruții din ultimele săptămâni, dar în Argeș nu există nimeni cu semnalmentele victimei.

Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș: "Polițiștii vor desfășură activitățile specifice, care constau în ridicarea impresiunilor papilare, cu ocazia efectuării activității de necropsie, și totodată verificarea persoanelor dispărute, de la nivelul întregii țări."

Medicii legiști îi vor ajuta pe polițiști să afle dacă la mijloc este vorba de o sinucidere sau de o crimă.