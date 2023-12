A lăsat o lumânare aprinsă peste noapte și provocat un incendiu. Ce a făcut femeia când s-a văzut înconjurată de flăcări

Femeia care locuia acolo a fost găsită inconștientă de salvatori, în casa scării. Ar fi lăsat aprinsă peste noapte o lumânare. Speriaţi de flăcări și de fumul dens de pe holuri, mai mulți locatari au fost nevoiți să rămână în apartamente zeci de minute.

Alarma s-a dat în jurul orei patru dimineața, când femeia s-a trezit în mijlocul flăcărilor. A încercat să părăsească apartamentul, însă din cauza fumului inhalat i s-a făcut rău şi a căzut în casa scării, unde a fost găsită de salvatori. Înainte de părăsi apartamentul, şi-a sunat fiica, iar aceasta a venit într-un suflet. Peste 20 de locatari au apucat să iasă din locuinţe.

Vecin: „Focul și fumul l-am văzut pe vizorul ușii, în acel moment am trezit-o pe maică-mea, am luat câinele, am ieșit din scară. Era doamna, deja stătea în scara blocului. Foarte mult fum, am și inhalat niște fum, negru tot, nu se mai vedea nimic. Ars foarte rapid totul.”

Însă zeci de persoane au rămas blocate în apartamente, din cauza flacărilor şi a fumului gros de pe scări. Au reuşit să iasă cu ajutorul polițiștilor și pompierilor.

Femeie: „Eu am încercat să deschid ușa, sinceră să fiu, și era flacără deschisă, eu locuind la etajul cinci, de la parter era flacără deschisă în scara blocului. Am închis ușa la loc și vă spun sincer că am zis aici mor, adică am deschis geamurile și intra fumul de jos.”

Femeie: „Am stat o oră aproape pe geam, cu capul pe geam, că nu puteam să respirăm.~

Femeie: „Erau urlete pe scară și după era foarte foarte mult fum. Dar a durat jumătate de oră cel puțin până am putut să ieșim din casă.”

La spital au ajuns femeia al cărei apartament a luat foc și un bărbat care a suferit un atac de panică. Din primele informaţii, o lumânare lăsată aprinsă, peste noapte, a fost cauza incendiului.

