Sportul urban: care sunt primii pași și importanța echipamentului pentru menținerea sănătății

Nu sunt vorbe mari când spunem că sportul este vital pentru om, iar beneficiile pentru sănătate sunt incomensurabil mai multe decât motivele pe care le găsim pentru a amâna decizia de a face mișcare.

Toate cercetările medicale susțin că sportul, alături de o alimentație sănătoasă, ajută la dezvoltarea și întărirea oaselor și a musculaturii, îmbunătățește circulația, ne ține departe de boli cardiace și, foarte important, ne ajută să avem și un psihic sănătos. Nu degeaba strămoșii latini au inventat zicala ”Mens sana in corpore sano”, pe care o folosim și în ziua de astăzi.

În ultimii ani însă am devenit prizonierii orașelor și ne trăim viața într-o continuă o cursă contra cronometru, cu multă muncă de birou sau, mai nou, acasă, cu deadline-uri strânse care ne țin în tensiune și preocupați până la ore târzii în noapte. De cele mai multe ori, sportul își găsește cu greu loc în programul nostru, iar acest lucru începe să se observe, odată cu creșterea incidenței multiplelor boli care pot apărea din cauza lipsei de mișcare. Supraponderabilitatea, problemele cardiace sau cele cu coloana vertebrală sunt doar câteva dintre ele.

Iar când, în sfârșit, vrem să ne apucăm de sport, apar inevitabil multe întrebări și ridicăm tot felul de obstacole în fața noastră: nu am timp, nu am unde să fac sport în oraș, abonamentele la sală sunt scumpe sau sala este departe, sunt un om sedentar, am o anumită vârstă, nu mai pot să fac sport. Toate aceste prejudecăți sunt însă demontate de sportivi și antrenori, care spun că sportul poate fi practicat la orice vârstă și nu face decât să ajute la îmbunătățirea sănătății.

În sprijinul lor vin și studiile medicale, care arată că o alergare de 10 minute în fiecare zi poate reduce riscul decesului cauzat de probleme cardiace, iar alergările mai lungi reduc riscul de a face cancer sau de a dezvolta boli neurologice. Însă, este foarte important ca sportul să se facă corect, după o vizită la doctor, care să ne spună ce avem voie să facem și ce nu, în funcție de afecțiunile pe care le avem. De asemenea, trebuie să folosim un echipament adecvat care să ne protejeze sănătatea și care să ne ajute să facem mișcare la capacitate maximă.

Sunt sedentar, cum mă apuc de sport?

Maratonistul Alexandru Corneschi și antrenoarea Anca Bucur sunt căpitanii comunității adidas Runners Bucharest, proiect prin care încearcă să-i convingă pe bucureșteni să facă o schimbare în viața lor, iar acest lucru poate însemna chiar și o simplă alergare în parc.

Anca spune că omul este precum o mașină și că este nevoie ca toate piesele să funcționeze, pentru ca mașina să te ducă acolo unde îți dorești. De aceea, recomandă ca înainte de a începe orice fel de sport, să ne asigurăm că suntem apți pentru asta din punct de vedere medical.

”Startul este foarte important și, de cele mai multe ori, motivul pentru care cei mai mulți se descurajează este pentru că nu urmează pașii etapizati și în ordinea corectă. Antrenamentele trebuie să înceapă de la o intensitate mică și să crească pe parcurs, la fel și durata acestora. Corpului tău îi va lua o perioadă să se adapteze la efort, prin urmare este recomandat să începi ușor pentru a-ți îmbunătăți condiția fizică, învățând noțiunile de bază, până când ajungi să progresezi. Startul este foarte important și trebuie să ne încărcăm cu multă răbdare. La început, recomandat este ca totul să se întâmple treptat. Echipamentul joacă un rol fundamental atunci când vorbim de sport. El ne oferă confort și progres”, explică Anca Bucur, antrenoare și de șase ori campioană mondială la fitness.

Alex recomandă și el ca primii pași să se facă treptat, iar primul ar trebui să fie vizita la un medic specialist sau măcar la medicul de familie, pentru a primi aprobarea pentru desfășurarea activităților sportive.

”Echipamentul este foarte important. Ai nevoie de un echipament basic pentru sport și poți ieși afară la mișcare. Pentru a nu te accidenta și pentru a primi câteva sfaturi ce îți vor fi utile la alergare aș recomandă și o discuție cu un antrenor. Mai ales dacă ești începător, ai nevoie de o pereche de pantofi de alergare de calitate pentru a-ți oferi amortizare, aderență, stabilitate, dar și retur de energie. Îmbrăcămintea trebuie să fie realizată din materiale tehnice, care să respire și să se usuce rapid pentru a nu reține transpirația”, recomandă maratonisul Alexandru Corneschi.

Pantofii, piesa cea mai importantă pentru cei care vor să facă sport

Atât Anca, dar și Alex sunt de părere că, dincolo de celelalte piese ale echipamentului, pantofii sunt de departe cei mai importanți pentru cei care fac sport, fie că sunt începători sau avansați. În acest fel, pot fi preîntâmpinate o serie de probleme de sănătate care pot apărea dacă nu sunt folosiți pantofii potriviți.

”Piesa de bază, când vine vorba de sport, este o pereche bună de pantofi. Aceasta e cea mai importantă investiție pe care trebuie să o facem când vine vorba de alergare, tocmai pentru a evita accidentările (dureri articulare, efectul asupra gleznelor și al genunchilor la impactul cu solul, dureri de spate, musculare s.a). Pantofii pentru alergare îți oferă confort, stabilitate și amortizare”, spune Anca.



Durerile articulare, inflamațiile musculare sau la nivelul tendoanelor sunt doar câteva probleme ce pot apărea din cauza antrenamentelor necorespunzătoare sau a pantofilor nepotriviți.

”Pantofii pentru alergare sunt diferiți de cei cu care mergem pe stradă, însă și cei de alergare pot fi folosiți pentru purtarea zilnică, datorită confortului sporit pe care îl oferă și tehnologiilor de amortizare și suport”, explică Alex.



Așadar, atunci când ne alegem tipul de pantof de sport de care avem nevoie trebuie să luăm în calcul mai mulți factori: gradul de pronație (mișcarea de răsucire pe care o face talpa de o parte sau alta, atunci când atinge solul în timpul alergării), frecvența antrenamentelor și tipul acestora. Și, desigur, bugetul.

”Din punctul meu de vedere, pantoful cel mai bun este acela ce îți îndeplinește criteriile și ți se potrivește ție cel mai bine. Căci tot povesteam mai sus despre cei care își doresc să înceapă să facă mai multă mișcare, pentru începători sau pentru cei cu un nivel mediu de rezistență aș recomanda modelul adidas Supernova. Este un pantof ce oferă amortizare bună și confort”, explică Anca.

Ce sporturi putem face în oraș, fără să plătim abonament la sală

Alergarea este, fără doar și poate, o formă de activitate naturală, pe care o putem practica indiferent de anotimp, vârstă sau nivelul de pregătire (amator sau avansat), așadar este prima alegere pentru cei mai mulți dintre noi.

”Noi, comunitatea adidas Runners Bucharest, ne întâlnim în fiecare joi în parcul Herăstrău, de la ora 19:00, unde vă așteptăm cu drag în gașcă noastră. Chiar dacă suntem diferiți din multe puncte de vedere, împreună împărtășim aceeași pasiune pentru mișcare. Indiferent de nivelul de pregătire, în adidas Runners Bucharest fiecare va găsi sprijin pentru a progresa”, explică Anca.

Pentru cei care vor să facă mișcare afară, există aplicația adidas Training, unde pot fi găsite mai multe tipuri de antrenamente pentru menținerea tonusului nu doar pe perioada iernii, ci a întregului an.

”Pe timpul iernii putem ieși la alergare, chiar dacă se va schimba vremea și va fi frig, cu un echipament adecvat te poți bucura de mișcare și la temperaturi scăzute. Eu și Anca am reușit să creăm adidas Runners Bucharest, o comunitatea frumoasă de alergători, unde, deși suntem diferiți ca și job, împărtășim aceeași pasiune pentru alergare”, spune Alex.

Articol susținut de Adidas România.