(P) Remediu anti-mahmureala inovativ creat de către doi români

Doi tineri pasionați de plante, fitoterapie și lifestyle au inventat un remediu adjuvant anti-mahmureală.

Luana Berbec și Mihai Scarlat sunt doi tineri antreprenori ce împreună au dat naștere unui business inovativ în industria suplimentelor alimentare. Cei doi și-au pus în plan acum mai bine de 2 ani, să creeze un produs care să te scape de mahmureală, așa a luat naștere 5AM, o băutură pe bază de plante, vitamine și minerale, care administrată înainte de culcare, după o seara sau noapte în care ai consumat responsabil băuturi pe bază de alcool, te ajută ca dimineața următoare sa fie una tonică iar ziua ce urmează să se desfășoare în parametriinormali.

De multe ori căutăm un echilibru între viața profesională și cea personala și ne dorim ca ieșirile în oraș cu prietenii să fie mai dese și să nu ne afecteze viața profesională, însă din păcate, o noapte petrecută în oraș, însemnă de cele mai multe ori o următoare zi cu randament redus la birou sau facultate.

Din acest motiv compania RE:VIVE (www.reviveshop.eu) își propune să ofere prin intermediul produselor sale, un quality lifestyle, un stil de viață de calitate clienților săi iar primul produs, 5AM, se adresează celor pasionați de ieșit în oraș, de petreceri și cine lungi și plăcute alături de prieteni sau familie.

Starea de mahmureala este de fapt un amalgam de situații cu care se confruntă organismul, precum deshidratarea severa, îngreunarea funcționării ficatului, lipsa de energie și o stare de oboseală continuă. Studiind toate aceste cauze, a luat nastere formula anti-mahmureala din spatele 5AM.

Suplimentul este o soluție non-alcoolica pe bază de apă ce conține o concentrație mare de plante ale căror proprietăți au fost demonstrate științific că ajută la buna funcționare a organismului pe diverse paliere ce contribuie la metabolizarea alcoolului în organism și menținerea unei stări de bine.

În total, 5AM cuprinde în cei 100ml ingrediente special alese pentru afecțiunile cauzate în urma consumului de alcool. Plante folosite încă din antichitate pentru proprietățile lor antiinflamatoare, analgezice sau antiemetice, cât și pentru detoxifierea ficatului precum - silimarina, rhodiola, salcie alba și multe altele. Acest blend de plante este însoțit și de complexul de B-uri, vitamina C și electroliți, care ajută la creșterea absorbției de vitamine cât și la rehidratarea organismului.

“Dacă ești mahmur nu înseamna că ai făcut ceva rău sau că meriți să fi pedepsit pentru momentele în care te-ai distrat alături de prieteni sau familie. Nu înseamnă că trebuie să ascundem această necesitate fiziologică, de a balansa în organism mici deficite și de a-l ajuta să se refacă.” Mihai Scarlat, Co-Fondator RE:VIVE.

Cei doi tineri antreprenori provin din zone de business diferite dar complementare pentru misiunea companiei. Luana Berbec (31 ani) este fost co-proprietar al unui mare lanț de magazine tip retail ce comercializa produse naturiste iar in prezent activeaza in domeniul educatiei private iar Mihai Scarlat (27 ani) este specialist în comunicare iar în trecut a lucrat o lunga perioada activ in industria de HoReCa, cu preponderenza in zona petrecerilor si restaurantelor de lux iar în prezent deține și coordonează o firmă de PR și BTL.

“Nu dorim să încurajăm consumul de alcool, însă mai toate culturile europene asociază momentele de distracție alături de prieteni sau familie, weekend-urile și în general toate evenimentele fericite din viața unui om, cu diverse băuturi care conțin și alcool iar 5AM este un produs ce vine în întâmpinarea consumatorului responsabil, în cantități moderate.” Luana Berbec, Co-Fondator RE:VIVE.