(P) Premium Store intră pe piaţa românească şi deschide al treilea magazin la București

Premium Store a deschis pe data de 5 septembrie 2019, la București al treilea magazin al rețelei de magazine de mobilă și electrocasnice.

Magazinul este amplasat pe Șoseaua Pantelimon, nr 286, bl.41, parter, sector 2. Primele două magazine sunt amplasate pe Nicolae Caramfil, nr. 87, sector 1, și respectiv pe Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 30.

Ce este noul concept Premium Store

Alături de cei doi parteneri strategici, Bosch si Nolte, lideri europeni pe segmentul de electrocasnice si mobilă, Premium Store isi propune să experimentezi direct în showroom caminul perfect. In bucătăria interactivă amplasată in fiecare locatie, clientii pot testa si se pot bucura de calitatea produselor germane si de o consultanță profesionistă.

După achiziționarea produselor, clienții vor putea beneficia de transport si instalare gratuită si garanție de 5 ani pentru orice produs cumpărat.

“Am observat că și în Romania, consumatorul are un tipar atunci cand iși dorește să cumpere electrocasnice sau bucătării scumpe: analizează detaliile tehnice, caută recomandări, întreabă un arhitect, daca au. Însă Premium Store oferă gratuit toate acestea într-un singur loc si mult mai mult decat atat. Practic noi oferim clientului ceea ce iși dorește: o abordare personală, individuală, care raspunde nevoilor sale” a spus Mircea Baciu, proprietarul lanțului de magazine Premium Store.

De ce Premium Store?

In Premium Store, cei interesați vor putea să cumpere întreaga gamă de aparate de uz casnic Bosch – aparate pentru gătit, mașini de spălat rufe si uscătoare, mașini de spălat vase, aparate frigorifice, roboți de bucătărie si alte electrocasnice mici, masini de curătat cu inalta presiune, la care se adauga oferta de scule electrice si profesionale din domeniul gradinaritului.

Premium Store este singurul showroom unde se pot gasi bucătăriile împreună cu aparatele de uz casnic incorporabile si o gama suficient de largă destinată segmentului premium.

În același timp, lanțurile mari de magazine și online-ul nu oferă un nivel ridicat de servicii pentru clienți. De aceea, misiunea noastră este să oferim soluții inteligente de planificare a unei bucătării echipate cu produse moderne, de la cei mai buni producători din lume.

De asemenea, magazinul on-line a fost conceput astfel încât clienții să se bucure de o interfață user-friendly. Găzduit pe o platformă modernă și performantă, facilitățile tehnice se îmbină cu grafica atrăgătoare, oferindu-le clienților o experiență plăcută şi unică.

Vă așteptăm cu bucurie în al treilea magazin Premium Store, dar și în celelalte care deja sunt lansate în București.

Planul de extindere Premium Store in Romania

Tinand cont de interesul cosumatorilor pentru acest nou concept de magazin si al cresterii pietei premium, Premium Store include in planurile sale deschiderea a încă trei magazine în Bucuresti si a altor 24 in marile orașe din tara pana in 2020.

Galina Postica, director de Marketing Premium Store declară: “Premium Store se va dezvolta prin deschiderea a 30 de magazine în toată țara, dupa cum urmează: 6 magazine în București, 2 magazine în Brasov, Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta si Iasi. Planul de extindere vizează deschiderea unui magazin si in orasele: Ploiesti, Oradea, Craiova, Galati, Pitesti, Suceava, Bacau etc.”