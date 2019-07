(P) Jobdone.net

De curand, un roman din Focsani (Craciun Florentin Simion), a creat o platforma de freelancing jobdone.net, care reuseste sa concureze cot la cot cu cele mai mari site-uri de freelancing din lume.

Determinarea lui Florentin si devotamentul echipei sale au reusit sa creeze aceasta platforma in continua dezvoltare.

Probabil multi oameni se vor intreba cum a ajuns la acest nivel, incat sa concureze cu cele mai mari site-uri din lume, ei bine marele lui avantaj este faptul ca platforma lui este un marketplace.

Ce este marketplace-ul? Marketplace-ul este platforma online (website) unde comercianti din unul sau mai multe domenii isi vand produsele si/sau serviciile catre utilizatorii platformei. Un alt avantaj al platformei lui sunt domeniile vaste din care poate castiga din ce in ce mai multi clienti. Printre domeniile pe care le pune la dispozitie sunt: design, development, seo, copywriting, internet marketing, video marketing , ecommerce, wordpress, joomla, php, etc.

Jobdone.net, dupa cum spune si numele acestuia se ocupa cu realizarea a diferite job-uri, iar ei garanteaza ca daca freelancerul nu termina la timp treaba si conform intelegerii, clientul isi va primi banii inapoi.

Mai presus decat toate, review-urile din partea fostilor clienti sunt motivul care ar trebui sa va faca sa alegeti aceasta platforma. Au un procent foarte mare de review-uri de 5 stele, adica cel mai satisfacator, deci se intelege de la sine care este nivelul de seriozitate si cum lucreaza aceasta echipa de la jobdone.net.

Cum functioneaza platforma jobdone?

Primul pas, este gasirea serviciului de aveti nevoie, iar in cazul in care aveti vreo intrebare specifica puteti contacta freelancerul inainte de a face comanda.

Pasul doi, oferiti-i freelancerului cateva detalii despre ceea ce doriti sa realizati.

Pasul trei, colaborati cu un freelancer in timpul efectuarii proiectului pentru a avea finalizata activitatea intr-un timp chiar mai scurt decat stabilit.

Iar pasul patru, odata ce sunteti multumit de rezultat, trebuie doar sa aprobati lucrarea si asta-i tot.

Acestia sunt cei patru pasi prin care trebuie sa treceti pentru a putea realiza ceea ce doriti.

De ce sa alegi jobdone?

Jobdone are un marketplace foarte mare si o multime de freelanceri pregatiti, gata sa automatizeze orice proces in afacerea dumneavostra si sa rezolve orice tip de problema IT.

Echipa celor de la jobdone este capabila sa realizeze aproape orice job ati avea nevoie, fie ca este vorba despre un task din domeniul IT-ului, fie ca este vorba despre redactarea unui blog, acestia reusesc sa-si faca treaba cu brio si in cele mai dificile situatii.

Asadar, puteti angaja asistenti virtuali care vor lucra pentru afacerea dumneavoastra, iar plata acestora sa va face la ora. Angajarea specialistilor doar pentru rezolvarea problemelor care tin de specialitatea lor este cel mai modern si eficient mod de crestere a unei afacerii, nu?

Prin urmare, jobdone.net va deveni cu siguranta in viitorul apropiat una dintre cele mai mari platforme din lume daca va continua cu aceeasi ascensiune. Accesati platforma romanului nostru Florentin cu incredere!