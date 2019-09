(P) Încălțăminte stilată și formală – ce ar trebui să poarte o femeie la un business lunch

Femeile puternice sunt un simbol de emancipare. O femeie la conducere poate fi chiar intimidantă. Desigur că imaginea sa este intens analizată așadar o preocupare în plus o are aceasta vis a vis de ceea ce poartă.

În lumea de business există o etichetă formală ce se respectă.

Doar că din prisma acestei nevoi nu se poate spune că ținutele și accesoriile trebuie să fie plictisitoare, simple, prea sobre.

Un capitol extrem de important este cel legat de încălțăminte.

O ținută office bine aleasă se va completa cu încălțăminte potrivită. Revenind la ideea de bază, că la un business meeting imaginea contează mai mult ca oricând, există desigur interes pentru ca până și cele mai mici detalii să fie bine analizate în ansamblul vestimentar.

Încălțămintea ANNA CORI, mereu o alegere bună

În primul rând, recomandarea este de a alege și a purta încălțăminte premium, fără excepții. Brandul ANNA CORI este negreșit un exemplu aici.

Colecțiile sub acest nume sunt create de designer italian, toate tipurile de încălțăminte sunt din piele naturală, dar sub diverse texturi – uneori chiar extravaganța pielii, forată, spechio, întoarsă sau lăcuită este de efect şi asigură originalitate. Nici culorile nu sunt mai prejos, un motiv în plus pentru care încălțămintea iese în evidență.

De reținut faptul că încălțămintea pentru ţinute office poate fi uneori versatilă. Depinde de context și de vestimentație printre altele, dar în mod cert nu este vorba doar despre pantofi negri cu toc mediu.

Recomandări

O alegere inspirată poate fi oricând despre un deux pieces, compus din fustă și sacou sau alternativa cu pantalon. Ținuta poate fi bine contrabalansată de pantofi simpli, clasici. Chiar dacă este un business metting tocurile sunt un must have. Se consideră potriviți pantofii cu un toc de 7-10 cm.

Un stil feminin și ușor de abordat se referă la stilul pantofilor stilleto. Aceștia pot avea și decupaje, astfel că sunt potriviți indiferent de sezon.

Sunt de evitat combinația stilleto cu fustă scurtă, astfel încât a rămâne în sfera office fustă nu trebuie să fie mai scurtă de linia genunchilor.

Pantofi stilleto ANNA CORI – atenție la culoare și textura pentru că stilul office înseamnă desigur formal. Pot fi aleși cei negri din piele întoarsă, cu barete decupate, un stil ușor retro. Tonurile de nude sau fard cum sunt numite în colecția acestui brand sunt la fel de potrivite.

De asemenea, pantofii cu toc robust, mai gros, cu o linie clasică rotunjită sunt o alternativă. Nu în cele din urmă, pentru un plus de confort unele femei pot opta pentru balerini cu toc.

Din punct de vedere al încălțămintei se mizează mai mult pe elegantă, dar și simplitate. Așadar niciodată nu vor da greș cu stilul elegant clasic. Dacă este preferată pielea lăcuită, atunci nimic altceva nu mai decorează pantoful. Sunt de evitat contrastele puternice, deci și restul accesoriilor trebuie să fie o completare potrivită pentru un look office.

Spre exemplu, dacă este cazul să poarte dresuri ar fi bine de ales pe cei în tonul culorii piciorului, care la pantofii nude sunt excelenți. La pantofii negri se pot purta dresuri negre de asemenea.

O geantă, atât de necesară în acest context, poate fi una de mărime medie, de formă dreptunghiulară. Astfel de opțiuni se regăsesc de asemenea la ANNA CORI, o șansă în plus de a potrivi în mod clasic încălțămintea cu pantofii dacă se dorește.

Nu uităm că ANNA CORI aduce în prim plan fantezia culorilor astfel că nimic nu este plictisitor. Arancio, rosso, vinaccia sunt câteva din nuanțele unice regăsite aici. Cine spune că formal înseamnă non culoare? Așadar lasă expresivitatea acestora să îți definească ținuta. Ce spun pantofii despre tine? Că ai gusturi rafinate și ești atentă la detalii, că ții la calitate.

În plus, purtând ceea ce îți vine bine și în care te simți confortabil îți sporești șansele de a emana încredere în tine, stăpânire de sine.

Pantofii purtați sunt așadar piesa centrală în ținuta business, contrar faptului că sunt aleși după ce vestimentația este pusă la punct. Mai cu seamă pentru că astfel de look-uri nu sunt încărcate, atenția se rezumă la câteva detalii ale apariției. Pentru alegeri de calitate ANNA CORI vine cu propuneri elegante, în colecțiile disponibile atât online cât și în magazinele fizice.