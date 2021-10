(P) Huawei Consumer BG: „lucrăm în continuare să creștem numărul aplicațiilor de bază, locale și alternativelor la Google”

Cu toții folosim aplicații mai mult ca oricând. Conform lui Appannie, peste un sfert din viețile noastre sunt petrecute în aplicații, iar numărul de aplicații pe care îl avem pe telefoanele noastre se schimbă în fiecare an.

Ele contează pentru noi, iar asta pentru că ne sprijină activitățile de zi cu zi, oferind informații și divertisment și chiar și servicii vitale de asistență medicală.



De când Huawei a lansat platforma Huawei Mobile Services (HMS) pe smartphone-urile sale din Europa, care va fi disponibilă și pe noile sale telefoane Nova, ce urmează a fi lansate în România pe 21 octombrie, utilizatorii au avut din ce în ce mai mult acces la informații. Accesat prin intermediul magazinului său de aplicații, AppGallery, biblioteca de aplicații globale și locale din fiecare categorie a ajuns la peste 143.000 de aplicații integrate cu HMS. Și nu doar numărul de aplicații disponibile este unul de impact, ci și calitatea, varietatea și accesul la cele mai populare aplicații din lume, care stimulează implicarea consumatorilor la un nivel fără precedent face parte din experiența utilizatorilor Huawei.

Cele peste 143.000 de aplicații care funcționează pe HMS fac parte dintr-un portofoliu mult mai mare, disponibil și pe AppGallery pentru utilizatorii care nu sunt HMS. Huawei își propune să acopere toate bazele atunci când vine vorba de disponibilitatea aplicațiilor pentru clienții săi.Huawei se pregătește pentru una dintre cele mai așteptate lansări. Pe data de 21 octombrie, compania lansează cel mai așteptat telefon al anului, noul vârf de gamă - HUAWEI Nova. De-a lungul timpului, seria Nova s-a remarcat prin design subțire și ușor, caracteristici performante ale camerei foto, o bateriei puternică și unele dintre cele mai bune tehnologii, inovația fiind fundamentul seriei. Începând cu 21 octombrie, utilizatorii pot folosi toată varietatea de aplicații din cadrul AppGallery chiar pe cel mai nou telefon Huawei.

Aplicațiile de bază precum Facebook, WhatsApp și Zoom sunt populare și ușor de accesat pentru clienții Huawei Nova. În plus, aplicațiile de masă sunt acoperite datorită instrumentului inteligent Huawei, numit Petal Search, care ajută la descărcarea directă a aplicațiilor dorite de utilizatori.Având în vedere faptul că AppGallery este disponibil pentru clienții din peste 170 de țări și regiuni, aplicațiile cu relevanță locală sunt, de asemenea, foarte importante, iar Huawei nu numai că se străduiește să includă o gamă largă, dar adaugă și avantaje, cum ar fi vouchere exclusive, promoții și alte beneficii pentru consumatori.În România, în AppGallery sunt disponibile peste 2.500 de aplicații locale, iar numărul utilizatorilor înregistrați în magazinul de aplicații depășește 2.5 milioane. Deși un utilizator folosește în principiu cel mult 100 de aplicații sau chiar mult mai puține, AppGallery adaugă constant aplicații noi, astfel încât să satisfacă nevoile tuturor consumatorilor.Pentru a asigura o experiență cuprinzătoare și inteligentă, Huawei a dezvoltat numărul de categorii de aplicații pe care le oferă utilizatorilor. Aceasta înseamnă că atât aplicațiile globale, cât și cele locale sunt acum disponibile în 18 categorii, inclusiv navigație și transport, știri, sănătate, finanțe, social media și altele. Pentru categoriile cheie, precum finanțe, jocuri și food delivery, AppGallery are acum mai multe aplicații care oferă numeorase servicii diferite, iar acest lucru și-a ridicat utilizatorii activi lunari la un impresionant 550 de milioane la nivel global.Jocurile sunt un exemplu excelent al modului în care AppGallery s-a extins cu aplicații precum Rovio’s Angry Birds, Playrix’s Garden Scapes și jocuri populare hiper casual de la Crazy Labs.În România, în portofoliul AppGallery se află o multitudine de aplicații, printre care amintim: George Banking, Pago, TikTok, AntenaPlay, Okazii, Elefant.ro, Amazon, Microsoft Office, 7card, Bolt, Takeaway.com, Regina Maria, WhatsApp sau Snapchat.Aplicațiile bancare, una dintre categoriile de bază ale AppGallery, au fost listate într-un ritm rapid, permițând clienților din toate părțile Europei să profite de o gamă largă de instrumente bancare mobile pe smartphone-urile lor Huawei.Astfel, cu această multitudine de aplicații disponibile, utilizatorii actuali de smartphone-uri și tablete Huawei ar putea găsi cu ușurință aplicații noi pentru a-și îmbunătăți stilul de viață și munca, zilnic.Creșterea AppGallery în ultimul an va continua, astfel că Huawei va dezvolta noi parteneri alături de care va găsi soluții pentru a satisface nevoile actuale ale consumatorilor.