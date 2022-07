(P) Huawei AppGallery: toate aplicațiile tale preferate într-un singur loc

În prezent, în magazinul Huawei se află peste 187.000 de aplicații, iar numărul este în creștere continuă. Și, foarte important este faptul că toate aplicațiile din AppGallery trec prin verificări de securitate și siguranță.

Lansări de aplicații exclusive în Huawei AppGallery

AppGallery este un ecosistem inteligent și inovator, care permite dezvoltatorilor să creeze experiențe unice pentru consumatori. Mai exact, HMS Core permite integrarea aplicațiilor pe diferite dispozitive, oferind mai mult confort și o experiență mai fluidă – în conformitate cu strategia Huawei „1+8+N”.

Compania a anunțat că pune accent pe confidențialitatea și securitatea utilizatorilor, oferindu-le în același timp o experiență unică.

Fiind una dintre primele trei piețe de aplicații la nivel global, AppGallery oferă o mare varietate de aplicații globale și locale din 18 categorii, inclusiv navigație și transport, știri, social media și multe altele. AppGallery este disponibilă în peste 170 de țări și regiuni, cu peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global.

Huawei a colaborat cu 5,4 milioane de dezvoltatori din întreaga lume, iar în 2021, distribuțiile totale de aplicații din AppGallery au ajuns la 432 de miliarde de ori.

Puteți găsi o mulțime de aplicații pe care le doriți, aplicații locale și globale, precum MyEdenred Romania, Bolt, Altex, elefant.ro, Carrefour, Lidl/Lidl plus, Kaufland, E.ON Myline, BT Pay, George Romania, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, My Vodafone Romania, My Orange Romania, Știrile Pro TV, DIGI.ro, MyAccount Telekom, Snapchat, Tiktok, Revolut, Microsoft office, Telegram, Aboutyou.

De asemenea, în AppGallery se găsesc diferite beneficii, cupoane de jocuri și vouchere în secțiunea ”Campanii” și secțiunea ”Cadouri”, care fac experiența de utilizare cu atât mai distractivă.

Noul HUAWEI MatePad 10.4, ideal pentru tineri

La finalul lunii aprilie, Huawei a lansat noul MatePad 10.4, o tabletă ideală pentru tinerii profesioniști care vor să se bucure de mai multă productivitate.

Gadgetul dispune de o baterie de mare capacitate și posibilitatea de utilizare a ecranului fără a fi nevoie de comutare, aducând inovație în viața de zi cu zi.

Tableta ajută tinerii din noua generație să țină pasul cu ritmul alert al locului de muncă și să se bucure totodată de lucrurile importante.

HUAWEI MatePad 10.4 încurajează creativitatea utilizatorilor prin ecranul cu utilizare dublă, prin funcțiile de partajare a notelor și prin HUAWEI M-Pencil. Acest dispozitiv are un desktop nou, bine organizat, fiind dotat atât cu touchscreen, cât și cu mouse, pentru un plus de confort.

Aplicațiile folosite în mod frecvent sunt afișate în partea de jos a ecranului, pentru a fi vizualizate rapid. Nu în ultimul rând, funcția ”Multi-Window” permite afișarea pe ecran a până la 4 aplicații simultan, pentru acele situații când multitasking-ul este necesar.

Foarte important este și faptul tableta are o baterie mare, de 7250 mAh. Datorită ei, un utilizator va putea urmări până la 12 ore de videoclipuri, fără să își facă griji că se va descărca în cel mai nepotrivit moment.

Iar ecranul este unul pe măsură: are o diagonală 10,4 inch și o rezoluție 2K, oferind astfel o experiență vizuală cu adevărat impresionantă.

