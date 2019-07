(P) De ce să participi la un curs SEO în București dacă oricum "toată lumea știe să facă SEO"?

Dacă lucrezi în marketing sau ți-ai deschis de curând o afacere online, cu siguranță ai auzit despre SEO (Search Engine Optimization).

SEO reprezintă totalitatea tacticilor folosite pentru a crește vizibilitatea și brand awareness-ul unui business, pentru ca acesta să ajungă să ocupe poziții de top în motoarele de căutare. Întrucât majoritatea covârșitoare a cumpărăturilor online din România încep cu o simplă căutare pe Google, ocuparea unor poziții fruntașe va însemna în mod automat creșterea vânzărilor și, deci, a veniturilor.

Totuși, foarte mulți oameni, inclusiv așa-ziși "experți" (autointitulați), tind să subestimeze SEO sau să nu înțeleagă prea bine acest domeniu. Ei consideră că acesta se referă doar la folosirea excesivă a unor cuvinte-cheie și crearea obsesivă de link-uri către propriul domeniu. Dacă și tu faci (sau, mai bine zis, făceai) parte din această categorie, este momentul să participi la un curs SEO Bucuresti. Bineînțeles, acesta nu îți va dezvălui un "Sfânt Graal" al optimizării, din simplul motiv că așa ceva nu există.

În schimb, dacă participi la un curs SEO în București, vei învăța că această activitate este una mult mai complexă decât te așteptai, pe mai multe paliere. Totodată, aceasta trebuie făcută natural, fără niciun fel de exces, cum ar fi keyword stuffing-ul sau două link-uri către homepage-ul site-ului tău în același advertorial. La Jedi SEO School, profesorul Ovidiu Joița, fondatorul și CEO-ul iAgency cu experiență de peste 15 ani în online, va parcurge alături de tine și ceilalți cursanți următoarele subiecte:

1. Optimizarea SEO on page. În cadrul acestui curs SEO din București, vei învăța că optimizarea SEO on page nu înseamnă doar analiza tehnică a site-ului și crearea unor meta tag-uri, heading-uri, ALT-uri și title-uri corecte, ci și: elaborarea unei strategii de cuvinte cheie targetate, realizarea unui audit SEO atât on page, cât și off page, plus verificarea conținutului duplicat, a vitezei de încărcare desktop și mobile, a eventualelor probleme de usability etc.

2. Optimizarea SEO off page. Acest curs SEO din București te va învăța că, mai degrabă, "optimizarea" SEO off page ar trebui denumită "comunicare" SEO off page, întrucât ea presupune crearea de link-uri către site-ul business-ului tău, pe site-uri cât mai puternice, diversificate și relevante. Practic, această etapă presupune redactarea de texte optimizate pe cuvintele cheie importante (descoperite în cadrul optimizării on page), care să fie publicate pe site-uri cu un Domain Authority cât mai mare.

3. Indicatorii de user experience + Valoarea brandului în SEO. Aceste două aspecte sunt strâns legate în cadrul cursului SEO din București susținut de Ovidiu Joița, întrucât ele fac parte din ceea ce se numește "The new SEO". Mai exact, în urma celor mai recente schimbări de algoritm, Google ține din ce în ce mai mult cont de indicatorii de user experience și de valoarea brand-ului atunci când stabilește ierarhia din paginile de căutare.

Din fericire, acești doi ultimi metrici pot fi și ei influențați pozitiv de o strategie de optimizare SEO corectă, iar la cursul SEO din București desfășurat la sediul iAgency vei afla cum este posibil acest lucru.