(P) Dacă ei pot, atunci și noi putem. Lecția pe care micii supraviețuitori ne-o dau, în plină pandemie

Dacă ei pot, atunci și noi putem. Lecția pe care micii supraviețuitori ne-o dau, în plină pandemie și cât de simplu e să-i ajutăm să trăiască.

Doar până la 30 iunie mai puteți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, prin Formularul 230, pentru a-i ajuta.

Vlăduț a fost hotărât să trăiască, într-o lume în care totul părea că îi este potrivnic. Maternitățile din județ se închideau una după cealaltă, localitatea unde ar fi trebuit să fie acasă intra în carantină și medicul mamei lui fusese infectat cu un virus agresiv, care din China se răspândise până în satul lui izolat din Bucovina. Iar dacă el, un trup de un kilogram și jumătate, a reușit, atunci și noi putem să îi ajutăm pe medici să îi țină în viață pe toți copiii care vin pe lume în cele mai grele zile pentru spitale.

Pandemia de Covid-19 a lovit cel mai puternic Suceava, iar autoritățile au decis carantinarea întregului județ. Dar adevărata dramă abia începea. Unul după altul, medicii au devenit victimele unui virus în fața căruia nu au avut nicio protecție. O banală mască, un halat de protecție, o preche de mănuși i-ar fi apărat pe ei și pe pacienții lor. Una dintre cele mai grave consecințe ale expunerii medicilor a fost închiderea maternității din Suceava, unde și Vlăduț urma să vină pe lume.

”Întâi trebuia să merg la Spitalul din Suceava, însă s-a închis din cauza pandemiei. Am sunat pe urmă la Spitalul din Rădăuți și din Botoșani - au spus că nu mă pot primi. Am simțit cum mă cuprinde panica. Am sunat-o pe doamna asistentă de la Salvați Copiii și i-am spus problema mea, dânsa oricum mă știa că mă monitoriza de la începutul sarcinii și dânsa a dat telefon să vedem unde pot să nasc”, povestește mama lui Vlăduț.

Cu ajutorul Salvați Copiii, băiatul și-a făcut intrarea în lume cu notă maximă, la maternitatea din Fălticeni, după o cursă contra-cronometru: ”Am plecat la drum cu emoție și teamă, dar am fost cu toții surprinși când la filtre ne lăsau să trecem și spuneau: lăsați să treacă, sunt de la Salvați Copiii! A fost emoționant”, își amintește tânăra mamă.

Pentru protejarea și sprijinirea medicilor și a spitalelor, Salvați Copiii a decis ca în 2020 să pună la dispoziția spitalelor fondurile care vor fi colectate din redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, astfel încât fiecare contribuabil să poată susține nemijlocit întărirea capacității sistemului medical românesc, aflat sub presiune în această perioadă critică.

Găsiți Formularul 230 precompletat cu datele Organizației Salvați Copiii aici. Completați la punctul I și semnați la “Semnătură contribuabil”. Trimiteți apoi formularul prin poștă, prin scrisoare recomandată către administrația financiară de care aparțineți cu domiciliul sau îl depuneți direct la administrație. Lista administrațiilor aici. Termenul de depunere a formularului este 30 iunie 2020. Detalii: https://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza.

INTERVENȚIA SALVAȚI COPIII PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII SPITALELOR DIN ROMÂNIA

Într-o primă etapă, aceea a intervenției urgente, Organizația Salvați Copiii a dotat prioritar spitalele cu echipamente de protecție pentru medici, în următoarele luni fiind vitală achiziția de aparatură medicală performantă, mai ales pentru secțiile de terapie neonatală, care îngrijesc nou-născuții cei mai vulnerabili: prematurii și cei cu patologii complexe.

În data de 16 martie, Salvați Copiii România a creat Fondul de urgență pentru echiparea spitalelor, astfel încât acestea să poată gestiona cazurile de Covid-19 și pentru a proteja atât medicii, cât și pacienții. Organizația a reușit să identifice resurse financiare și furnizori de aparatură și echipamente medicală, astfel încât medicii să primească cât mai rapid sprijinul solicitat.

În cele două luni de stare de urgență, au fost echipate 52 de unități medicale și de îngrijire pacienți și 79 de cabinete de medicină de familie din București și 20 de județe (Alba, Arad, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ialomița, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Vrancea).

Peste 6.000 de cadre medicale au fost astfel sprijinite, cu 263.678 de articole medicale.

Fondul de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical rămâne deschis: RO43RNCB0071011434790083, unde sunt centralizate contribuțiile companiilor și ale tuturor celor care pot să sprijine întărirea sistemului medical românesc.