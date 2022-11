(P) Cum se calculează impozitul la păcănele în 2023

Potrivit legislației în vigoare din 2015, veniturile obținute din jocuri de noroc sunt impozitate. Inițial, cei care jucau pe internet și obțineau astfel de venituri erau obligați să meargă la sediul administrației fiscale și să declare fiecare retragere. Legea s-a schimbat din martie 2018, când a fost introdusă impozitarea la sursă. Altfel spus, cazinoul plătește doar câștigul net atunci când este formulată o cerere de retragere. Impozitul aferent este reținut și virat direct către bugetul statului.

Impozitul este calculat procentual din valoarea retragerii. Codul fiscal prevede trei praguri de impozitare, care de la 1 august 2022 sunt următoarele:

Pentru fiecare retragere de până la 10.000 de lei inclusiv, este plătit un impozit de 3%. Așadar, dacă jucătorul completează suma de 400 de lei în câmpul rezervat retragerii, atunci va primi 388 de lei, întrucât 12 lei este valoarea impozitului; Pentru fiecare retragere între 10.001 de lei și 66.750 de lei inclusiv este plătit un impozit de 300 de lei, plus 20% din diferența între suma retrasă și 10.000 de lei; Pentru fiecare retragere de minim 66.751 de lei este plătit un impozit de 11.650 de lei plus 40% din diferența între suma retrasă și 66.750 de lei.

Clienții cazinourilor online nu pot efectua o retragere înainte de a-și verifica identitatea. Aceasta este o altă prevedere legală, care presupune transmiterea unei fotografii a unui act de identitate. Informațiile din actul oficial sunt confruntate cu cele completate de jucător în formularul de înscriere pe platformă.

Astfel, dacă un pasionat de sloturi revendică un bonus casino la înregistrare, acesta nu va putea efectua tranzacții de ieșire de pe contul online până când nu va primi mesaj că documentul transmis a fost aprobat.

Revenind la impozitarea jocurilor de noroc, trebuie spus că valorile prezentate mai sus reprezintă o valoare de compromis între proiectul de lege conceput de cei de la guvernare și variantele propuse de reprezentanții industriei. Inițial se vorbea despre un impozit unitar de 40% din fiecare retragere, care ar fi însemnat o lovitură grea pentru industrie.

„Dialogul deschis și transparent între experții din sectorul guvernamental și reprezentanții industriei de jocuri de noroc din România are ca numitor comun nevoia de solidaritate cu necesitățile fiscale, într-o perioadă cu multe provocări pentru economie. Am pornit de la această premisă și putem spune că am ajuns la o formă de fiscalizare care, deși vine cu o sarcină suplimentară consistentă pentru organizatori, are un dublu avantaj: aduce mai multe venituri la bugetul de stat, prin creșterea taxelor pe care operatorii le vor plăti, dar va oferi, concomitent, predictibilitate și stabilitate, prin protejarea jucătorilor de taxe suplimentare”, spuneau cei din sectorul de gambling.

Unul dintre principalele argumente pentru evitarea unei fiscalizări excesive a fost acela că industria jocurilor de noroc este un contribuabil important la bugetul statului, cu 650 de milioane de euro plătite anual ca taxe și impozite.

Slotv-casino.ro (licență ONJN L1213854W001295)

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 24-11-2022 10:34



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.