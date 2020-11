(P) Confruntare inedită între oameni de business în emisiunea “La Taclale și Parale” pentru promovarea educației financiare

Show-ul online de educație financiară “La Taclale și Parale”, moderat de Cabral și desfășurat pe platforma DreptulLaBanking, a găzduit o confruntare inedită între oameni de business din zona non bancară.

Aceștia s-au alăturat demersurilor băncilor din România pentru promovarea educației financiare.

Monica Cadogan, director general și fondator Vivre, Dragoș Petrescu - proprietar City Grill, Cornel Cărămizaru – director general FrieslandCampina Spania, Dragoș Militaru – director general Kandia și Mirela Retegan – proprietar Zurli au concurat în cadrul ediției speciale din al doilea sezon, de sâmbătă, 7 noiembrie.

Comunitatea bancară consideră că educația financiară trebuie să devină o prioritate. Sistemul bancar joacă un rol activ în promovarea educației financiare pentru susținerea economiei și facilitarea accesului populației și companiilor la servicii financiare adaptate propriilor nevoi. O soluție pentru o mai bună integrare financiară este sprijinirea unui program de creștere a nivelului de educație financiară, care să înceapă de la o vârstă cât mai fragedă.

„Consider educația financiară ca fiind procesul de educare prin care consumatorul învață ce sunt banii și celelalte produse financiare, ce sunt riscurile financiare și oportunitățile de investiții astfel încât să poată să ia decizii informate referitor la finanțele personale. Această educație trebuie să înceapă cât mai devreme, probabil de la grădiniță, astfel încât atunci când micul consumator își va cumpăra singur pentru prima oară o prăjiturică sau un baton de ciocolată să înțeleagă noțiunile de bază”, a subliniat Dragoș Militaru, Director General Kandia.

„Cred cu tărie că educația financiară ne disciplinează pe toate planurile și că ar trebui să înceapă de la o vârstă fragedă. Vorbim, de fapt, despre o gândire matematică pe care mulți dintre noi o evităm, fără să conștientizăm că este o punte care ne duce mai aproape de certitudine. Am fost întotdeauna o fire pragmatică și am calculat atent fiecare acțiune financiară. În fond, cred că a fi educat din punct de vedere financiar înseamnă a administra corect banii și a anticipa un eventual succes sau eșec. Am tras această concluzie atunci când mi-am investit toate economiile în întemeierea Vivre. Aveam de ales între a cumpăra o casă sau a fonda o afacere. Nu știam că va fi o poveste de succes, dar eram convinsă că am făcut corect calculele și că merită să dau o șansă acestei idei. Opt ani mai târziu, pot spune că am făcut alegerea potrivită”, a declarat Monica Cadogan, CEO și Co-fondator Vivre.

“Nouă ni s-a spus mereu că banii se fac greu. Că trebuie să muncești enorm dacă vrei să ai bani și să ai mare grijă de ei, să pui deoparte. Greu am ieșit din aceste tipare, dar am scăpat de toate fricile cu care am crescut. Îmi doresc din toată inima ca noi să creștem copii care să considere banii un instrument pe care să-l folosească ușor și cu mult curaj. Educația financiară ar trebui să înceapă de la prima pușculiță, pe care orice copil ar trebui să o aibă în casă”, a menționat Mirela Retegan, Fondator și CEO al companiei ZURLI.

Al doilea sezon „La Taclale si Parale Show” include şase emisiuni, difuzate săptămânal pe Facebook pe pagina @DreptulLaBanking și pe www.dreptullabanking.ro, sâmbăta. Ocupanții locurilor I și II ai primelor trei ediţii se vor înfrunta în marea finală, premiul cel mare fiind oferit de Asociația Română a Băncilor în valoare de 1.000 de euro.

După succesul repurtat în vara anului 2020 în primul sezon al emisiunii online, sezonul doi a adus, pe lângă ediţia consacrată liderilor de companii, şi o emisiune pentru elevii de liceu. La ediția dedicată tinerilor au participat elevi cu vârsta între 14 și 17 ani.

Emisiunea online își propune să interacționeze cu cât mai multe persoane interesate. Astfel, la fiecare ediție, spectatorii online primesc un cod cu ajutorul căruia pot intra în joc pentru a-și testa cunoștințele financiare.