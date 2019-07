(P) Care sunt avantajele unei web hosting de calitate pentru afacerea voastră

Deși mulți nu știu acest lucru, la începere unui proiect web, este vital să se încheie o colaborare cu o firmă care oferă servicii de găzduire web de calitate.

De asemenea, pentru poziționarea corespunzătoare a paginii web care se creează, este foarte important să existe o echipă tehnică cu experiență care să asigure o bună experiență utilizatorului atunci când navighează pe respectivul site.



Ce este serviciul de găzduire web?



Găzduirea este, de asemenea, cunoscută sub numele de web hosting, și este serviciul care oferă utilizatorilor de internet un sistem pentru stocarea de informații, imagini, video sau orice conținut accesibil prin intermediul web-ului. Găzduirea paginii web, se referă la locul ocupat de o pagină web, un site web, un sistem, un e-mail, arhive etc. pe internet sau mai precis pe un server care de obicei găzduiește mai multe aplicații sau pagini web.



Este nevoie de serviciu de web hosting pentru a începe un proiect web?



Realitatea este că web hosting-ul este esențial pentru proiectul pe care doriți să-l creați. Hosting-ul este serviciul pe care o firmă precum Claus Web îl pune la dispoziția clientului prin acordarea unui spațiu fizic prin intermediul serverelor, în scopul că acesta să-și publice conținut în mediul online.



Tipuri de servicii găzduire web care pot fi oferite de o firmă de hosting



Există mai multe tipuri de servicii de găzduire web care pot fi contractate pentru a avea un site bine pus la punct, cu scopul de a crește zilnic traficul pe el. Iată câteva tipuri de hosting de care puteți beneficia:



Serviciu de shared hosting



Aceasta este opțiunea preferată a majorității antreprenorilor, deoarece, după cum menționează numele, se referă la faptul că mai mulți clienți folosesc același server. Desigur, spațiul pe care fiecare dintre ei îl are este privat și nu există informații partajate.



Acest lucru are avantaje în cazul în care doriți să folosiți site-ul pentru uz personal sau pentru o afacere mică care dorește să se dezvolte prin intermediul mediului online. Această alternativă este mai ieftină decât celelalte opțiuni.



Web hosting VPS



În cazul acestei opțiuni clientul are la dispoziție un server doar pentru el. Evident, nu veți avea un computer fizic, ci unul virtual, cu o cantitate mare de resurse, cum ar fi puterea procesoarelor și o cantitate mare de memorie executabilă și stocabilă.



Aceasta este o opțiune foarte bună pentru antreprenorii cu companii mari, pe lângă faptul că este foarte flexibilă și are capacitatea de a se adapta foarte rapid la cererea clienților.



Datorită faptului că este un server exclusiv, există opțiunea de a găzdui diferite site-uri care se adaptează la nevoile diferite ale utilizatorului în cauză.



Găzduire in cloud



Serviciul de cloud hosting este o alternativă care foarte interesantă. Claus Web folosește tehnologia ONAPP CLOUD pentru găzduire cu resurse dedicate alocate virtual in Cloud SaaS/PaaS.



ONAPP High Availability Cluster reprezintă capacitatea unui sistem de a funcționa în mod continuu pentru o perioadă lungă de timp, chiar dacă unele dintre componentele sale pot suferi unele defecțiuni. Aceasta reduce semnificativ gradul de nefuncționare.



Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui serviciu este că acesta are un indice de securitate mai ridicat decât celelalte opțiuni și este o soluție foarte bună pentru antreprenorul care dorește să crească rapid.



Găzduire web gratuită



Dacă, de exemplu, veți fi clienți fideli ai Claus Web și vă veți face cont de găzduire plătit și recomandați și prietenilor să procedeze ca voi, aveți șansa să primiți 6 luni de hosting gratuit. Pentru fiecare prieten adus de voi și care achiziționează un pachet de web hosting, iar în câmpul "Cum ne-ați găsit ?" completează numele contului vostru, primiți 6 luni gratuit. Cu cât mai mulți prieteni, cu atât mai multe luni de hosting gratuit.



O buna echipă de web hosting este esențială



Dacă antreprenorul dispune de un server bun, dar echipa tehnică nu este cea mai bună, poate începe să aibă probleme atunci când procesează orice tip de informație și dezvoltarea afacerii sale poate fi încetinită.



Așadar, dacă vă doriți ca afacerea dvs. să se dezvolte rapid și sigur, Claus Web este soluția ideală, deoarece vă poate oferi cea mai bună calitate a serviciilor de hosting. Această firmă face parte dintre primii hosting provider din România care a adus tehnologia SSD în sectorul shared hosting.



Odată apelat la serviciile sale veți avea parte de conectivități excelente cu principalele rețele de internet din țară.