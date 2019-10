(P) Calculatoare second hand de la cei mai buni producatori la un pret accesibil

Din pacate, calculatoarele noi de la cei mai buni producatori japonezi, americani si europeni sunt astazi fabulos de scumpe, in timp ce calculatoarele second hand sunt la un pret mult mai ieftini.

Din pacate, calculatoarele noi de la cei mai buni producatori japonezi, americani si europeni sunt astazi fabulos de scumpe, in timp ce calculatoarele second hand sunt la un pret mult mai ieftini, si, de asemenea, pot oferi calitatea pe care o ofera marcile eminente cu o reputatie mondiala: Dell, HP Fujitsu etc.

Deci, ce ar trebui sa faci? Sa economisesti bani si sa cumperi dispozitive chinezesti mai ieftine, riscand pur si simplu sa arunci banii in vant? Sau sa astepti pana cand strangi suma potrivita pentru a cumpara un computer japonez sau american de inalta calitate?

Nu ar trebui sa alegi nici prima varianta si nici pe a doua. Ar trebui pur si simplu sa cumperi calculatoare second hand dintr-un magazin online responsabil, asa cum este calculatoareok.ro. De aici vei primi cele mai bune calculatoare la mana a doua, de cea mai inalta calitate si la cel mai rezonabil pret accesibil.

Second hand, nu ar trebui sa te lase indiferent

Multi sunt ignoranti la expresia second hand. Cu toate acestea, in cazul tehnologiilor informatice, ar trebui sa fii putin mai interesat. De ce?

In primul rand, in companiile europene, atat mari cat si mici, de multe ori se cumpara calculatoare second hand performante, deoarece pretul acestora este destul de rentabil. Calculatoarele second hand sunt curatate, reparate, actualizate in mod regulat, exact asa cum se intampla si in cazul calculatoarelor noi. Ai putea crede ca tehnica unui calculator la mana a doua este invechita, insa nu este deloc asa. Calculatoarele second hand primesc cea mai mare atentie din partea specialistilor.

Acestea sunt dotate cu cele mai bune si mai noi software-uri, sunt curatate periodic, piesele vechi care prezinta risc de defectiune sunt inlocuite si practic, un calculator second hand devine destul de nou. Adesea astfel de calculatoare folosite, devin o adevarata noutate a pietei, cu o „medie” increzatoare.

In al doilea rand, decizand sa cumperi calculatoare second hand din magazinul online calculatoareok.ro, vei avea o sansa reala de a obtine echipamente care practic nu au fost folosite deloc, ci au stat pur si simplu in depozitul companiei producatoare sau al magazinului. De asemenea, chiar si computerele folosite, daca desigur, provin de la o companie de incredere, iti stau la dispozitie intr-o forma demna si, cel mai important, complet gata de utilizare.

Progresul industriei este mult mai rapid decat crezi

Principalul lucru pe care trebuie sa-l stii, este ca nu ar trebui sa compari piata echipamentelor de calculator folosite cu alte piete, deoarece progresul in aceasta industrie este mult mai rapid decat in altele, respectiv obsolescenta morala si fizica a echipamentelor are loc mult mai rapid. Cu cat durata de viata a dispozitivului este mai lunga, cu atat preturile scad mai mult, astfel incat calculatoarele second hand moderne, de inalta calitate pot sa mai functioneze inca 10 ani sau chiar mai mult.

Datorita faptului ca noile versiuni ale programelor populare moderne nu necesita de obicei o putere mai mare de calcul, in comparatie cu versiunile mai vechi, este recomandabil sa dai preferinta calculatoarelor second hand.

Mai nou, in aceasta industrie au aparut si calculatoare gaming second hand la preturi mult mai mici fata de cele noi din magazinele de specialitate. Preturile incep de pe la 700 lei si ajung sa coste si 3000 lei in functie de performante.