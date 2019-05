(P) Ai o companie? Afla cum te poate ajuta gratis o firma de recuperare creante

A detine o companie va ofera o anumita flexibilitate si independenta financiara dar si foarte multe responsabilitati. Salariile, taxele, furnizorii – toate trebuie platite din veniturile si incasarile companiei.

Iar atunci cand banii incasati sunt mai putini decat cei pe care trebuie sa ii platim, intervine in contabilitate cashflow-ul negativ. Cashflow-ul negativ este una dintre cele mai mari amenintari ale unei companii si, de obicei apare atunci cand avem foarte multe facturi neincasate, pentru care trebuie sa fim platiti.

Problema unor facturi neincasate poate fi insa foarte usor remediata daca apelati la o firma de recuperare creante precum Intrum Romania, care va depune toate eforturile pentru ca facturile dumneavoastra restante sa fie incasate in cel mai scurt timp, astfel incat la randul dumneavoastra, sa va puteti bucura de veniturile inregistrate.

Cat costa un serviciu de colectare creante?

De obicei, firmele de recuperare creante si facturi neincasate percep doar un comision pentru colectarea amiabila, comision care va plati doar in momentul in care acestea au recuperat suma restanta. Insa, in perioada urmatoare, Intrum Romania, firma de credit management si recuperare creante, organizeaza campania Cashflow Detox, care ofera catre trei companii, posibilitatea de a-si recupera facturile neincasate fara absolut niciun cost, cu 0% comision.

Campania se deruleaza pana pe 14 iunie si este o initiativa de educare financiara din partea celui mai mare grup de credit management si colectare de creante din Europa, Intrum.

Care este insa gradul de succes in cazul recuperarii pe cale amiabila?

Cu cat apelati mai repede la o firma de colectare creante, cu atat rata de succes este mai crescuta iar comisionul este mai mic. Deci veti fi in avantaj.

Nu are rost sa asteptati la infinit promisiuni de plata pe care nici dumneavoastra nu le mai credeti. Apelati la o firma de recuperare creante si, pe langa ca veti fi platit in cel mai scurt timp, veti da si un exemplu posibililor rau-platnici.