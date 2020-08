Cum alegem cel mai bun aparat dentar și ce probleme de sănătate putem evita purtând unul

O dantură sănătoasă nu numai că ne oferă un zâmbet frumos și o fizionomie plăcută care ne dau încredere în noi, dar ne ajută și să ne menținem sănătoși pe tot parcursul vieții.

Ce se întâmplă, însă, atunci când nu avem dinții aliniați perfect în gură, iar acest lucru nu este numai inestetic, dar ne deranjează și la masticație, ceea ce poate genera o hrănire deficitară care, automat, ne poate pune în pericol sănătatea?

Dacă în trecut eram obișnuiți cu ideea că un aparat dentar poate fi purtat doar de copii și doar la vârste fragede se mai pot îndrepta dinții, medicii stomatologi ne dau vești bune: aparatul dentar poate fi purtat la orice vârstă, iar tratamentul ortodontic dă rezultate indiferent de vârstă.

De altfel, statisticile arată că doi din cinci pacienți care necesită aparate ortodontice sunt adulți, de aceea și medicina stomatologică pe acest segment s-a dezvoltat masiv în ultimii ani, a devenit foarte variată și oferă soluții pentru orice fel de problemă.

”Dincolo de aspectul estetic, o mușcătură corectă asigură o stimulare uniformă a țesutului de susținere a dintelui și astfel riscul de pierdere a dinților este mult diminuat. Un alt aspect este redistribuirea spațiului pentru o protezare corespunzătoare. Sunt trei aspecte generale, unul este ortodonția pentru copii, care asigură o dezvoltare armonioasă a dinților, protodonția care vine în sprijinul pacienților cu boli paradontare și ortodonția, care este recomandată pacienților înaintea fazei de protezare”, spune Dr. Anca Temelcea, medic stomatolog, specialist ortodonție dentară la Clinicile Dentare Dr. Leahu.

Dacă rămâneți cu gura căscată, dacă auziți un zgomot în ureche atunci când mestecați sau, mai grav, dacă aveți dureri de cap cărora nu le găsiți explicația, atunci trebuie să mergeți urgent la un control stomatologic.

”Avem pacienți care au și peste 70 de ani, cărora le recomandăm tratamentul ortodontic și folosim aparatul ca să corectăm. Dinții naturali trebuie să rămână cel mai mult în gură, dar dacă respectă niște principii, dacă sunt în poziția corectă și dacă calcă toți corect în același timp. Când casc nu mai pot să închid gura? Când mestec aud un pocnet în ureche sau am niște dureri de cap? Trebuie mers la un control stomatologic, pentru că lucrurile se pot agrava și o operație pentru articulație este o intervenție pe față, cu un risc de complicații major și atunci de ce să ajungem acolo?”, explică Dr. Ionuț Leahu, medic dentist, implantologie orală.

Dinții pot fi îndreptați la orice vârstă, spune Dr. Anca Temelcea: ”În șase luni se obține alinierea dentară, restul – un an, un an și jumătate, este utilizată pentru tratamentul ortodontic pentru corectarea mușcăturii. Este etapa cel mai greu de suportat de pacient, pentru că are deja dinții drepți, zâmbește, are încredere și nu înțelege de ce trebuie să mai poarte aparatul și uneori renunță.”

Și deși tratamentul ortodontic poate fi aplicat la orice vârstă, medicii stomatologi recomandă ca un control să se facă din copilărie, pentru a descoperi problemele ce țin de așezarea defectuoasă a dinților în gură.

”În ortodonție sunt foarte puține urgențe, dar una dintre ele, la copii, este aceea că mulți părinți trec cu vederea că are copilul un dinte din față mai în spate decât ceilalți. Li se pare că are farmec și că nu e grav, dar nu conștientizează că în clipa aceea copilul are blocate mișcările mandibulei. El nu poate să facă decât închiderea-deschiderea gurii, nu poate să facă mișcarea de propulsie a mandibulei, în față sau înapoi, nu poate să facă mișcarea de plimbare stânga-dreapta, mișcări naturale în timpul masticației, vorbirii”, explică Dr. Anca Temelcea.

Potrivit specialiștilor, nu este nevoie ca un copil să aibă toți dinții definitivi ca să poată fi purtat un aparat dentar. Cel mai important lucru este ca părintele să vină cu copilul la consultație, în clipa în care observă că este ceva în neregulă.

”Nu aștepți în niciun caz să aibă copilul toți dinții definitivi ca să avem pe ce să punem aparatul, putem sa dirijăm creșterea, restabilim mușcătura și dăm posibilitatea copilului să crească așa cum este desenat genetic. Lucrurile vor fi mult mai simple, nu vom ajunge la extracții de dinți definitivi, nu vom ajunge la chirurgie, sunt lucruri foarte simplu de realizat cu investiții minime de timp, de efort pentru copil, pentru că sunt dispozitive care nu sunt foarte invazive”, spune Dr. Anca Temelcea.

Aparatele dentare, atât cele pentru copii, cât și cele pentru adulți sunt foarte variate și niciunul nu seamănă cu altul, pentru că niciun pacient nu seamănă cu altul.

”Fiecare aparat în parte are indicații și contraindicații, la doi pacienți nu se potrivește același tip de aparat, chiar dacă au aceeași anomalie. Medicul este cel care hotărăște ce tip de aparat i se potrivește fiecărui pacient. Pacientul poate opta dacă să fie fizionomic sau metalic, amândouă tipurile de aparate fac exact același lucru, diferența este strict estetică. Dar tipul de aparat și metoda de lucru, principiile de terapie care se aplică pacientului, astea le hotărăște medicul, sigur, după ce le prezintă pacientului”, explică Dr. Ionuț Leahu.

Potrivit acestuia, și bugetul variază foarte mult în funcție de sistemul folosit: ”În general se spune așa: cu cât se vede mai mult aparatul și este mai metalic, cu atât este mai ieftin. Cel mai scump este sistemul cu gutiere, un set complet de tratament ajunge la câteva mii de lei. Ortodonția nu este scumpă, este singura metodă de tratament în care folosim naturalul, comunicăm cu osul pacientului, cu dinții pacientului și îi conducem în poziția lor corectă. Și este singurul tratament care, dacă apoi este întreținut, dă un rezultat pe care îl ai toată viața. Este cea mai bună investiție în dantură, iar când vine vorba de copii, datoria părinților este să le dea acestora toate șansele la o viață normală.”