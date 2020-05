Cele mai utile aplicații românești și internaționale sunt disponibile în Huawei AppGallery

Lucrând în strânsă colaborare cu dezvoltatorii globali și locali, HUAWEI oferă o gamă largă de aplicații pe AppGallery, cel de-al treilea magazin de aplicații internaționale HUAWEI.

În acest fel, utilizatorii se pot bucura de o bibliotecă bogată pentru divertisment pe Huawei Video, Huawei Music și Huawei Reader, cu actualizări permanente de la furnizori de conținut de top.

Încă de la lansarea din aprilie 2018, magazinul de aplicații Huawei AppGallery a avut o evoluție foarte rapidă, având peste 500 de milioane de utilizatori la nivel global. De altfel, în mai puțin de doi ani, AppGallery a devenit disponibil în peste 170 de țări.

Dacă ți-ai achiziționat recent un telefon HUAWEI și vrei să începi să îl personalizezi cu aplicațiile de care ai nevoie, este momentul să descoperi AppGallery. Peste 450 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale te așteaptă să le descoperi.

Aplicația Știrile PRO TV te ține la curent cu cele mai interesante știri, prin intermediul dispozitivului tău HUAWEI

Dacă vrei să rămâi conectat la cele mai noi știri naționale și internaționale, o poți face direct de pe telefonul tău HUAWEI. Tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația Știrile PRO TV, disponibilă în Huawei AppGallery.

Te poți bucura apoi de toate categoriile prezente în aplicație: actualitate, internațional, social, politic, travel, sănătate sau financiar. De asemenea, aplicații precum Cinemagia, Ziare.com, Biziday, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online sunt și ele prezente în AppGallery.

Iar pentru a te putea bucura permanent de tranzacții financiare și pentru a avea acces la conturile tale bancare, direct de pe telefonul tău, Huawei App Gallery cuprinde în portofoliu aplicații din zona de banking. Printre acestea se află Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24 Pay.

Sesiuni de shopping virtuale? Direct de pe dispozitivul tău HUAWEI, prin intermediul aplicațiilor precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, disponibile în AppGallery. eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass sunt alte exemple de aplicații utile, care completează biblioteca extinsă a magazinului.

Aplicațiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt și ele disponibile în AppGallery și pot fi instalate rapid pe dispozitivul tău HUAWEI, fie că este vorba despre un model mai vechi sau despre unul dintre cele mai recente, precum Huawei P40 Series.

Telefoanele HUAWEI pot fi personalizate și cu aplicația Here WeGo, dedicată navigației. Astfel, navigarea prin oraș devine mai simplă, fie că ai nevoie de un taxi, de informații legate de transportul public sau de un ghid eficient pentru a te deplasa cu mașina personală.

Aplicații speciale pentru educație, ideale pentru orice vârstă

Huawei AppGallery acordă o atenție sporită și zonei de educație, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicații locale care au devenit cunoscute și utilizate și la nivel global.

Printre acestea, se numără aplicațiile de învățare a limbilor străine, precum Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro.

Securitate sporită în Huawei AppGallery, pentru siguranța utilizatorilor de dispozitive HUAWEI

Aplicația vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației.

Toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare, pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Sistemul de evaluare a vârstei creează un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

AppGallery implementează cel mai înalt nivel de verificare pentru a izola și proteja datele sensibile și confidențialitatea utilizatorilor. Informațiile cu caracter personal - cum ar fi datele biometrice - nu vor fi niciodată procesate în afara dispozitivului HUAWEI, oferind utilizatorului un control complet asupra datelor sale personale.

EMUI permite utilizatorilor să controleze permisiunea utilizatorului aplicației. Mai important, toate datele utilizatorului sunt anonimizate și stocate local, corespunzând regiunii fiecărui utilizator.

Pentru a rămâne la curent cu toate noutățile din AppGallery, puteți vizita pagina de Facebook sau contul de Instagram dedicate celui de-al treilea magazin de aplicații internațional al HUAWEI.

Articol susținut de Huawei.