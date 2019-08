(P) Ce riscuri poți evita dacă apelezi la servicii de consultanță în achiziții publice?

Avocații specializați în achiziții publice joacă un rol important într-o companie, deoarece există anumite proceduri stricte în acest domeniu care trebuie îndeplinite în timp util pentru a evita sancțiuni grave.

Avocații specializați pe consultanță în achiziții publice le oferă persoanelor și companiilor informații importante despre modul corect de încheiere a unui contract de achiziție publică sau a unui parteneriat public-privat.



Atribuirea contractelor de achiziție publică trebuie să urmeze o procedură strictă impusă de Legea nr. 98/2016, actualizată la data de 4 iunie 2018. În cazurile în care cerințele stabilite de cadrul legislativ nu vor fi respectate, se poate ajunge la contravenții și sancțiuni grave pentru instituții, societăți comerciale sau alte entități.



Această lege reglementează metoda prin care se realizează achizițiile publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, dar și organizarea de concursuri pentru diverse soluții. Prin urmare, este important ca operatorii economici să parcurgă pașii legali, prin respectarea condițiilor și a formalităților impuse de legislație.



Iată care sunt riscurile pe care le poți evita dacă apelezi la un avocat care oferă consultanță în achiziții publice:



- Licitațiile desfășurate în condiții incorecte. Un specialist care oferă consultanță în achiziții publice va examina toate documentele de licitație, de la anunțul de intenție, până la înscrierea operatorilor economici pe listele oficiale și atribuirea ofertei care a fost desemnată câștigătoare. Așadar, un avocat specializat în consultanta achizitii publice are capacitatea de a descoperi eventualele greșeli care pot fi prevenite prin realizarea unei oferte corecte și negocierea acordurilor finale.



- Nerespectarea legislației din România sau a Regulamentelor UE. Un avocat specializat în consultanță achiziții publice va preîntâmpina problemele și va dezvolta strategii adecvate care vor respecta regulamentele și procedurile de achiziții sau licitații publice. Totul va fi făcut în conformitate cu Legea nr. 98/2016 actualizată și Regulamentele adoptate de Parlamentul European;



- Pierderea litigiilor. Indiferent de care parte ești, există cazuri în care poți pierde un concurs de atribuire a contractului sau în care oferta desemnată câștigatoare este contestată. Dacă apelezi la servicii de consultanță în achiziții publice, vei avea la dispoziție căile de atac în privința atribuirii contractelor de achiziție publică și de reprezentare în cazul litigiilor.



De ce să alegi o casă de avocatură care se ghidează după principiul New Law?



O casă de avocatură care funcționează în baza principiului New Law îți va oferi soluții rapide și productive pentru orice tip de problemă juridică. Alege un avocat specializat în achiziții publice și vei beneficia de înțelegerea nevoilor tale reale, iar, în plus, nu va mai trebui să îți faci griji pentru riscurile menționate mai sus.



NZA (Nicolae, Zorin și Asociații) este prima casă de avocatură fundamentată pe baza conceptului de New Law în România, o paradigmă nouă care vine în avantajul clientului. Onorariul pe care îl vei plăti pentru consultanța în achiziții publice sau alte ramuri de drept se stabilește pentru fiecare proiect în parte sau în funcție de necesitatea ta, asemenea unui abonament care poate fi schimbat oricând, în funcție de serviciile prestate.