37.500 de mese calde, livrate personalului medical din prima linie și persoanelor vulnerabile prin proiectul „Masa Bunătății”

La începutul pandemiei, pentru multe dintre companii, dar mai ales pentru cele din industria HoReCa, starea de urgență din România a dus la o restructurare majoră a activității și la o adaptare rapidă la noile circumstanțe.

În același timp, dincolo de efortul de regândire a business-urilor într-un termen foarte scurt, criza sanitară a reprezentat pentru companii o oportunitate de a acorda sprijin celor care aveau cea mai mare nevoie. Așa s-au născut proiecte inedite prin care companii mai mari au sprijinit restaurantele, dar și pe cei care aveau mai mare nevoie de ajutor în această perioadă, și a rezultat un adevărat lanț al faptelor bune.

„Masa Bunătății” a fost un astfel de proiect. Inițiat de HORA, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România, proiectul a fost lansat la începutul lunii mai și s-a bazat pe o mecanică simplă, dar de impact: companiile au oferit sponsorizări organizației HORA care a direcționat fondurile unor restaurante partenere. Acestea au pregătit și livrat mese calde personalului medical din prima linie și persoanelor dezavantajate.

Prima companie care s-a alăturat proiectului „Masa Bunătății” a fost Philip Morris România. Datorită susținerii oferite de companie, 16 restaurante selectate de HORA au pregătit și livrat 1.250 de mese calde zilnic către cei care aveau nevoie: personalul medical din mai multe spitale și de pe ambulanțe din București, Deva, Brașov și Drobeta-Turnu Severin, dar și către persoanele fără adăpost din Sectorul 3. În total, au fost livrate 37.500 de mese calde.

Pe lângă beneficiarii direcți ai meselor calde, au existat și alți beneficiari ai proiectului, mai exact cei care le-au pregătit, ambalat și livrat în condiții excepționale. Astfel, peste 200 de persoane – chelneri, ospătari, bucătari, manageri – din restaurantele partenere au putut să-și reia sau să-și continue activitatea. Restaurantele partenere sunt membre HORA, iar selecția lor s-a realizat pe baza unor criterii stabilite de organizație pentru a asigura cele mai bune condiții de pregătire și livrare a meselor: Loft, City Grill, Jerry’s Pizza, Trickshot, Kripton Delivery (Drobeta-Turnu Severin), Conacul Archia (Deva), Better Brands (produse Subway), Trattoria Paradis, l’Ladrino, Calif, La Mama, Zexe, Red Angus, Reina Events, Cofetăria Bombo (Brașov), Kané - New Romanian Cuisine.

„Ideea acestui proiect a apărut după ce ne-am dat seama că această criză, indiferent de durata ei, va avea consecințe dure asupra industriei în care activăm. Încă din luna martie, membrii HORA s-au confruntat cu o scădere bruscă a veniturilor, iar acest lucru i-a obligat pe cei mai mulți dintre ei să-și trimită angajații în șomaj tehnic. Așa am decis să apelăm la companii care ne-ar putea ajuta să sprijinim, la rândul nostru, colegi aflați în dificultate în această perioadă. Am fost încântat de faptul că Philip Morris România a apreciat inițiativa noastră și s-a alăturat imediat proiectului. Astfel, am reușit să punem în practică în foarte scurt timp un proiect care se afla atunci în stadiul de idee. Între timp, în numai o lună, am livrat în total 37.500 de meniuri către personalul medical din prima linie și către persoane defavorizate, oamenii care aveau cel mai mult nevoie de noi. Mă bucur, totodată, că 16 restaurante au reușit să se întoarcă la lucru”, a declarat Daniel Mischie, Președintele HORA

Philip Morris România s-a remarcat încă de la începutul pandemiei prin măsurile adoptate imediat în cadrul companiei, dar și prin sponsorizarea făcută către Crucea Roșie Română, pentru ca aceasta să aibă fonduri necesare în lupta cu noul coronavirus. În proiectul „Masa Bunătății”, compania a mobilizat și comunitatea din jurul brandului IQOS și partenerii de retail. Peste 1.800 de utilizatori și parteneri au donat puncte acumulate în conturile de utilizator, iar donațiile făcute de aceștia au fost triplate de companie. Toate punctele donate au fost transformate în fonduri direcționate către HORA.

„Dacă privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, din fiecare criză învățăm ceva. Noi am învățat lecția solidarității în această perioadă și ne-am dorit să oferim o mână de ajutor celor care luptă cu noul coronavirus, dar și celor afectați de acesta, economic și social. Faptul că întreaga comunitate IQOS s-a mobilizat exemplar și ne-a sprijinit să dăm mai departe o mână de ajutor este o altă lecție a acestei perioade – lecția empatiei – care ne-a arătat că poți face fapte bune dacă ai alături oameni cu suflet mare și idei nobile. Mulțumim HORA pentru această inițiativă și celor care s-au implicat în punerea în practică a acesteia. Ne bucurăm că, împreună, am reușit să avem, într-un timp atât de scurt, rezultate foarte bune și că, pe parcurs, am construit o comunitate și mai puternică”, a declarat Ruxandra Pașca, Director Development, Philip Morris România.

O provocare și mai mare a fost însă pentru restaurantele partenere, care au fost nevoite să respecte noi proceduri interne în prepararea meselor, cu personal redus și perspective neclare.

„După o perioadă de incertitudine, ne-am dat seama că ne dorim și că este nevoie să ieșim din postura de victimă. Prin urmare, ne-am adaptat acestei perioade și am continuat să facem ce știm noi mai bine: să gătim. Sigur, a trebuit să învățăm să facem lucrurile altfel, să dezvoltăm segmentul de delivery, să schimbăm rețete, să lucrăm în ture, dar și să fim atenți cu cei din jur. Proiectul „Masa Bunătății” a arătat că poți uni membrii aceleiași industrii dacă toți au același scop: de a-i ajuta pe alții aflați într-un impas mai mare decât al tău, mai ales dacă ești sănătos și faci ce-ți place. Noi, la Kané - New Romanian Cuisine, am alocat o echipă de 13 oameni, care au lucrat în ture, pentru a diminua riscul de infectare”, a declarat Răzvan Crișan, co-fondator Kané Group.

