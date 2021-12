Tânărul fermier de 32 de ani din Covasna care a ajuns primar fără să promită nimic. ”Așa ceva nu să există, domnule!”

Trăim vremuri în care ne pierdem încrederea în cei care ne conduc, atât la nivel local cât și mai sus, pentru că nu fac mare lucru.

În Barcani, Covasna primarul Nicolae Pastor își dă toată silința să demonstreze că regula are excepții. E tânăr, e independent, școlit și muncește cât e ziua de mare. Rezultatele se văd la tot pasul!

Pe un frig de crapă pietrele, Nicolae Pastor își începe ziua care încă nu s-a luminat. E ora 6 dimineața. Pastor e fermier, are 32 de ani, un master în managementul afacerilor și din 2013 crește animale.

O face ca la carte, iar rezultatele se văd la tot pasul.

”Cu asta am luat două locuri 1 și un loc 3, o cheamă Bela”.

Vacile lui Pastor au urcat pe podium la cele mai importante concursuri din țară.

”- Și cu asta locul 1 și Miss.

- Miss?

- Miss”.

Ferma seamănă cu cele din Tirol. Peste tot sunt premii și totul strălucește de curățenie. Nepotul Vlad își face înviorarea înainte de școală.

Așa sunt oamenii aici, în Barcani, o cumună de la marginea Covasnei, harnici. Dealurile satului sunt dovada. Nu găsești nici măcar o fâșie de pământ nelucrată.

Între timp se luminează, iar laptele este gata de procesare. Părinții lui Nicolae sunt la treabă.

”Nicolae Pastor: Eu, mama și tata ne scoatem un salariu de Germania. Dacă muncim zilnic, din vaci, oi și porci.

Alex Dima: Un salariu de fiecare sau toți?

Nicolae Pastor: Un salariu de fiecare. Dar asta înseamnă să te trezești de dimineață”.

A candidat independent și a dat jos un primar care era în funcție de la Revoluție

”Nu vreau să pară o laudă, dar vreau să înțeleagă și ceilalți fermieri sau ceilalți tineri care vor să muncească în domeniul ăsta, că se poate”.

”Zi- noapte, el se culcă la 12, se scoală la 6. Zi- noapte. Multă muncă”.

Că treaba nu-i ușoară, se vede după vestimentație.

”- Ești ud la picoare.

- În fiecare dimineață.

- Așa te uzi în fiecare dimineață?

- Da”.

La 7.30, tânărul fermier își schimbă straiele, face un duș și pleacă la muncă. La ora 8 e în primăria comunei Barcani.

”- Bună ziua, domn primar!

- Cu cine aveți treabă? Nu e nimeni aici?”.

Se împlinește un an de când Nicolae Pastor e primarul acestui loc. A candidat independent și a dat jos un primar care era în funcție de la Revoluție.

Pe un perete sunt înșirate problemele pe care le are de rezolvat în sat. La loc de cinste, drumurile și canalizarea.

”- Cum e?

- Rău.

- Nici acum nu ați reușit să curățați căminul ăsta? Și scoateți și piatra aia de acolo?

- Acuma”.

Tot satul e împânzit de utilaje. Se fac șanțuri, canalizare, se toarnă asfalt. Multe sunt proiecte începute de ani buni dar abandonate, altele sunt noi. Acum, peste tot se lucrează.

”Am venit, i-am tot presat. Să facem drumurile județene, zonele care-s mai greu accesibile”.

”- În campanie ai fost mai vorbăreț decât ești acum?

- Nu. Cred că asta a fost cheia.

- N-ai spus nimic.

- Cu cât promiți mai puțin, cu cât vorbești mai puțin, ești mai credibil. N-am venit cu promisiuni”.

Alt colț de sat, alt drum în lucru.

”Unde văd grosimea?”.

Satul, pentru că forțele politice nu s-au înțeles, nu are viceprimar, așa că Pastor e nevoit să coordoneze toate activitățile. Oamenii sunt mulțumiți.

”Avem un primar... Așa ceva nu să există, domnule. Așa primar... uite, munca asta, a făcut asfaltul, ăsta și-a dat silința”.

”A implicat foarte mult tinerii, ne ascultă, ne întâlnim cu el și vorbim și spunem ce planuri sau ce idei avem”.

”Aici e echipa tânără”.

Încă din primele zile de mandat a schimbat o bună parte din echipa primăriei. A angajat tineri cu studii superioare. Anca e contabila primăriei și are împreună cu familia o herghelie în sat.

”Cam 2 luni am încercat să o conving, ea oricum a venit pe un job cu 200 de lei mai mic”.

”E vorba de dorința de a face ceva pentru comună, pentru locul în care trăiesc, îmi cresc copiii și atunci am acceptat provocarea de a face parte din echipă”.

Marius avea o afacere cu prăjituri. Raluca tocmai a terminat facultatea și astfel de exemple mai sunt. Tineri, strânși în jurul primarului pentru a schimba schimba fața acestui loc.

Primăria înseamnă multă birocrație. Pentru a reuși să deruleze mai repede proiecte a înființat Asociația ”Împreună pentru Barcani”, cu tineri din sat. Asociația se ocupă în special de copiii comunei, în total 500.

”- Și aici vin copilașii la baie?

- Da. E aproximativ, tot ca toaleta din fundul curții”.

Pentru o școală, cu asociația a câștigat o sponsorizare pentru reabilitare.

”- E un proiect prin care noi nu punem un leu. Prin asociație.

- Și statul?

- N-are nicio treabă statul aici. Probabil dacă încep un proiect îmi ia vreo 3-4 ani până ajungi să iei o finanțare. În primă etapă îți trebuie sprijin politic.

- Ție nu îți e greu, fiind independent?

- E destul de greu. Mai greu te așezi la masa negocierilor când se împart banii”.

O altă școală a fost reabilitată de curând. Acum, angajații primăriei lucrează la amenajarea anexelor.

”Asta e mașină de la primărie. Am găsit-o într-o magazie de lemne. Nu știau că există la primărie. Fosta primărie avea un SUV pe care l-am scos la licitație, l-am vândut. Și am mai pus câțiva bani pe lângă și urmează să luăm un buldoexcavator”.

Turiștii sunt cheia pentru dezvoltarea satului, crede primarul. Au ce vedea în zonă. Dealurile blânde sunt acoperite de pajiști muncite, de ferme cu animale și păduri. Edilul vrea să îi învețe pe localnici să își deschidă porțile și să primească oaspeți.

În curtea acestei familii de fermieri, care produc brânzeturi și mezeluri, va funcționa primul punct gastronomic din sat. Și tot pentru fermieri, a deschis și o piață.

Nicolae Pastor, primar Barcani: ”Inițial am încercat să achiziționăm terenul prin asociația agricolă din zonă, nu au fost de acord, prin primărie nu am avut bani și am decis să îl cumpăr eu. Am luat 3 parcele, l-am dat primăriei prin titlu de comodat”.

La deschidere, în piață au intrat 1.000 de oameni.

”- Aici se face rezervorul de apă.

- Finanțare din?

- Din fonduri europene”.

Apa de aici va ajunge în întreaga comună.

”Acolo avem satul Barcani, acolo Lădăuți și aici Sărmaș”.

Primarul arată cu mândrie acest loc ascuns după dealuri, aproape de Întorsura Buzăului, polul frigului. Seara târziu, se întoarce acasă, unde o ia de la capăt.

”Maria Pastor, mama: Secretul știți care e, munca. Se văd și rezultate. Nu s-a dus pe interes, să facă ceva pentru el. S-a dus pentru lume. Văd ce comentarii. Face pentru omul ăla necăjit.

Alex Dima: Are și el vreo mândră?

Maria Pastor: Deocamdată, nu. Asta ne supără foarte tare. Deocamdată, familie e comunitatea asta”.

Nicolae Pastor, tată: ”Nu suntem genul de oameni mândri sau... dar, în orice caz, suntem bucuroși. Bucuria mea este că văd că se descurcă și îl place lumea”.

Aproape de miezul nopții, primarul e printre animalele sale, la muncă. E tânăr, iubește traiul la țară și se luptă să-i convingă de potențialul acestei zone și pe oamenii locului.

Nu face politică, face administrație, adică e în slujba cetățeanului, lucru rar întâlnit la politicienii noștri. Nicolae Pastor a strâns în jurul său tinerii satului și își construiesc împreună locul în care vor să îmbătrânească civilizat.

