Kastelanii din Brașov, copiii care fac școală cu alți copii. ”Suntem cei care vom salva, de fapt, România”

Educația e cheia și salvarea pentru a schimba în bine viitorul acestui popor. Asta cred cu tărie o mână de liceeni din Brașov, o comunitate care atrage tot mai mulți tineri.

Își rup din timpul lor și fac meditații cu cei care au pierdut pasul cu școala. Ei sunt kastelanii, tineri care ne dau speranță și o adevărată lecție de empatie.

”Ăla cu două burtici e b și ăla cu două e d”.

Într-o casă din centrul Brașovului se studiază intens. Această mână de om tocmai descoperă, cu ușoară mirare, literele alfabetului.

”E, nu-i problemă, bine că ai reușit să calculezi”.

În camera de lângă, alt copil pătrunde în tainele matematicii. Într-o altă încăpere, se predă matematica pentru admiterea în liceu, mai târziu se țin lecții online, iar aici se face pregătire pentru Bac.

Acești copii recuperează pașii pe care i-au pierdut din cauza pandemiei, dar și a lipsurilor din sistemul nostru de învățământ. Aici sunt salvați de profesori care sunt tot copii.

”Jumătate din țară e analfabetă funcțional”

Ei sunt kastelanii, elevi în cele mai bune licee brașovene, care își rup din timpul lor și dăruiesc. Povestea lor pornește de la o realitate dureroasă.

”Avem peste 45% rata analfabetismului funcțional. Și 2018 era 40% și cu școala online a crescut 5%. Ceea ce este foarte grav. Peste, deci s-ar putea să fie mai mult de atât. Jumătate de țară e analfabetă funcțional”.

Sorina Iordache este eleva în clasa a XI-a. Anul trecut, în pandemie, s-a apucat să recupereze materia pierdută cu puști din familii defavorizate, care de luni bune nu mai aveau nicio legătură cu școala.

Sorina: ”Educația nu vreau să fiu clișeică, dar e salvarea. Educația e în tot. Nu poți să faci nimic fără educație. Sau cel puțin nu că nu poți, dar nu poți să faci nimic bine”.

Repede a realizat că e total depășită de numărul copiilor care aveau nevoie de ajutor. Așa că a dat o strigare pe site-urile de socializare și tinerii au început să se strângă, iar meditațiile au căpătat formă și program. Întreaga poveste se numește acum ”Profesor pentru o oră”.

Acest copil e clasa a VII-a, într-un sat de lângă Brașov. Citea pe litere când a fost descoperit de kastelani.

După câteva luni de meditații a început să lege cuvintele, o dovadă că munca acestor copii dă rezultate.

Peste 130 de voluntari pregătesc 40 de copii

Andreea e clasa a X-a. Se pregătește pentru Academia de Aviație.

Andreea: ”M-am regăsit și pe mine în momentele în care nu am înțeles ceva la școală și n-a avut cine să mă ajute, pentru că profesorii cer în particular bani ca să te ajute, pentru că profesorii de la școală nu fac treaba asta. Și am zis că poate pot eu, cu puținul meu, să ajut și pe altcineva”.

Totul se întâmplă sub umbrela fundației Kastel, pe care mama Sorinei a fondat-o acum mulți ani pentru a ajuta familii defavorizate. Așa că puștii și-au luat numele de kastelani.

Vlad: ”Kastel vrea să aducă o schimbare. Și pentru mine schimbarea înseamnă evoluție. Pentru a evolua trebuie să faci ceva. Și Kastel face, face, face încontinuu și asta înseamnă că evoluează încontinuu și, odată cu asociația, evoluăm și noi”.

Virginia Iordache, mama Sorinei: ”Empatia. Tot timpul îi aud. Cred că au descoperit foarte mult că și ceilalți sunt copii și merită o șansă. Eu le repet foarte mult că veriga slaba trebuie întărită și ridicată, nu dată la o parte din za”.

Acum sunt peste 130 de voluntari, care pregătesc, pe rând, aproape 40 de copii. Și numărul lor crește. Au organizat o tabără în care au ținut cursuri, îi vizitează pe copii acasă.

De un an, trei copii din Săcele fac meditații cu kastelanii.

Nicoleta Bechir: ”Cât de mult a ajutat foarte mult. La Carolina a intrat online-ul ăsta foarte mult, ne-a dat peste cap. Și asta vară a reușit să învețe în tabăra de învățare.

- Ce ai învățat?

- Tabla înmulțirii. Să citească și acum ne descurcăm mai bine. Ne descurcăm mai bine la școală, să comunicăm, să ne facem prieteni noi”.

”- Eu sunt Alex și am absolvit cu ajutorul fundației cele 12 clase pe care le-am terminat.

- Tu ești beneficiar?

- Beneficiar, da”.

Are grijă de sediu și face meditații pentru Bac

Alex este de 6 ani în grija fundației, care i-a devenit casă.

”Aici e dormitorul meu, cum se zice”.

El are grijă de sediu, iar acum se pregătește pentru Bac, vrea să ajungă ofițer în armată. Anastasia este clasa a X-a. Îl pregătește pe Alex la Limba română.

Alex: ”Un mare sprijin și ajutor. O mână întinsă. M-au scos dintr-o gaură, într-un fel”.

Alex mai are acasă 7 frați, în Zizin. Se întoarce în vizită și încearcă împreună cu kastelanii și-i tragă și pe ei din această lume. Toți frații sunt meditați online și uneori aduși în sediu.

Se lovesc însă de concepțiile părinților, care pun munca pe primul loc în detrimentul educației. Saul e clasa a X-a. Ar vrea să se facă actor. Câteva săptămâni a lipsit de la școală. A fost la muncă.

”- De ce nu mergi la școală?

- Să aduc bani. Și a fost covid”.

Sorina încearcă să-l convingă să se apuce de carte.

”- Dacă vrei, îți găsesc eu actor.

- Nu am transport.

- Dar nu contează. Facem online. Îți găsesc eu online. Dar vrei?

- Da”.

”Uite ce frumos arată Alex acum. Arată frumos că are ochelari. Dacă vii la oraș, îți punem și ție, tocilarii au ochelari. Tu n-ai față de tocilar”.

Restul fraților mai mici profită de întâlnire și se pun pe treabă. Într-un colț se face matematică, în altul citire.

”Mers pe jos, mă bucur mult- trece rata. Că i-a venit”.

”- Reușești să-i scoți?

- Nu pot, dar pe rând îi scot. Unul câte unul”.

Kastelanii sunt o familie care tot crește

În subsolul sediului, e agitație mare. Copii sortează hainele primite din donații. Le vor duce famiilor cu probleme.

Sorina: ”Nu ajutăm doar copiii. Eu una simt că ajut și voluntarii. Le creez o familie, se creează legături cu copiii”.

Alexandra: ”O fac pentru că stiu că pot să îi ajut și pentru că mă simt eu bine făcând lucrul ăsta. Hai, trecem la următoarea. Următoarea literă e așa...”.

Fac ședințe, se organizează, au multe proiecte, vor să atragă în această poveste tot mai mulți tineri, să schimbe împreună soarta unor copii condamnați pe nedrept la incultură și analfabetism.

Diana: ”Cred că noi, generația de acum, suntem cei care vor aduce o schimbare foarte bună și cei care vom salva de fapt România”.

”Cântarea și uite, n-are cine să ne ajute, abia își ține lumea ale sale”.

Acești copii ne dau o lecție tuturor. Își iau din timpul lor și dăruiesc, sunt responsabili, bine pregătiți, repară lipsuri unui sistem cu probleme grave, educă și salvează copii.

În Brașov, kastelanii sunt o familie care tot crește și atrage tineri, învață ce înseamnă altruismul. Pentru noi toți, educația e salvarea. Ei au înțeles acest lucru și s-au pus pe treaba.

La mulți ani, România! La mulți ani, PRO TV!