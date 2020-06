Horoscop 25 iunie 2020, prezentat de Neti Sandu. Taurii se vor descurca la ultimul examen

Horoscop 25 iunie 2020, prezentat de Neti Sandu. O să revenim la sentimente mai bune, pentru că și-a revenit din mersul retrograd Venus, planeta iubirii, și poate-am învățat ce trebuie să facem ca să fim fericiți.

Vibrația zilei este 7 și o să facem alegeri înțelepte.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 RAC

Se poate să vă recăpătați forțele, c-o să aflați cu ce probleme de sănătate vă confruntați și o să luați tratamentul adecvat. Încep să se rezolve niște lucruri și o să puteți da drumul proiectelor noi, să mai faceți un pas în carieră, să recuperați timpul pierdut.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 LEU

Prezența cuiva o să v-aducă un plus de bunădispoziție și o să aveți probabil o idee de afaceri pe care s-o rumegați zilele astea. O să vă bucurați de suport din partea unor oameni care-au fost alături de voi în momentele mai dificile și-acum or să fie receptivi, din nou, la cerințele voastre.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 FECIOARĂ

Or să vă fie recunoscute niște merite în cadru public, fie și pe net și o să luați și bani, o recompensă. Se poate să vă alăturați unei echipe să puneți umărul la o treabă, un proiect de anvergură și e bine să stabiliți dinainte condițiile să n-aveți surprize neplăcute după.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 BALANȚĂ

O să puteți pleca într-o vacanță, sau chiar și cu treabă și să rezolvați și niște probleme rămase-n aer de-acum vreo lună și ceva. Sunt câteva lucruri de pus la punct, să luați aprobări și să vă prezentați cu dosarul complet la o angajare, sau acolo unde vi se cer aceste documente.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 SCORPION

O să primiti un rezultat de la școală, de la vreun interviu, de la agentul care v-a găsit de lucru și o să știți ce-aveți de făcut. O să primiți o confirmare de la vreo agenție de turism că vi s-au rezervat bilete, chiar cu un decalaj de câteva zile și o să vă adaptați programul în funcție de bilete.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 SĂGETĂTOR

Cineva care-a dispărut o vreme din peisaj pentru că nu v-ați mai înțeles revine și promite să trăiți în bunăînțelegere. Relația cu anturajul pare mai destinsă și o să puteți relua unele activități deconectante, poate vă gândiți și la un concediu împreună.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 CAPRICORN

Poate ați reușit s-aduceți un plus de confort și să arate și mai bine locuința voastră c-aveați un fond rezervat acestui capitol - casă. Se poate să renegociați un contract, sau abia acum să vi se dea ok-ul să-ncepeți o activitate despre care era vorba la-nceputul pandemiei

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 VĂRSĂTOR

Cineva care și-a pus mari speranțe în viitorul vostru împreună, vă caută și chiar o să descoperiți un numitor comun. Încă mai sunt lucruri de rezolvat la serviciu ca să vă luați banii și să vă puteți apuca și de un proiect nou-nouț cu care să dați lovitura.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 PEȘTI

E momentul să vă-ngrijiti de sănătate, să vedeți cum stați, mai ales dacă niște avertismente au fost. E posibil să luați niste bani și să aveți pentru cheltuielile extrabugetare din perioada asta, și o să fie o relaxare, c-ați avut doar pentru lucrurile obligatorii în ultima vreme

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 BERBEC

O să vă-ntelegeți mai bine cu grupul și poate plecați pe undeva în excursie, în concediu, acum cum obișnuiați în anii trecuți. Poate faceți comandă online de mobila să redecorați interiorul și să mai faceți diverse schimbări, reparații pe-acasă, în curte, mai construiți ceva - diverse.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 TAUR

Se poate să mai aveți de dat un examen, poate-l amânați dac-a intervenit ceva și nu vă puteți prezenta când a fost programat. O să mai semnați un act, trimiteți și prin poștă sau vă prezentați direct la sediul unei școli, sau la o altă instituție să vă luați casă, mașină, un serviciu.

HOROSCOP 25 IUNIE 2020 GEMENI

Noutăți, o să vedeți la capitolul sentimente - revine cineva care nu poate să trăiască fară voi și probabil nici voi. Se poate să luați niste bani din urmă, dar să și plătiți niste facturi de care uitaserăți, sau nu mai aveați bani pentru ele, o să fie un du-te vino la bani.