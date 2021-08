Horoscop 24 august, cu Neti Sandu. Fecioarele se lansează într-o nouă aventură profesională

Horoscop 24 august, cu Neti Sandu. O zi cu elemente surpriză. O să ne bucurăm de o serie de reuşite, o să-i invităm să ne fie alături şi pe prieteni, pe lângă ai noştri şi va fi o sărbătoare.

Vibraţia zilei este 6 şi armonia este pe ordinea de zi.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 FECIOARĂ

Poate vă lansaţi într-o nouă aventură profesională şi o să vă puteţi pune în valoare toate calităţile, deloc puţine. O să daţi zor să duceţi la bun sfârşit toate treburile şi de la serviciu şi de pe-acasă, c-o să vă mai luaţi, probabil, o porţie de concediu şi vreţi să fiţi cu toate la zi.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 BALANŢĂ

Poate e momentul ideal să vedeţi cum staţi cu sănătatea şi să vă faceţi un consult medical, plus un set de analize de laborator. Se pare c-o să vă mai ocupaţi şi de voi, c-aveţi restanțe la capitolul look, că le-aţi acordat toată atenţia celorlalţi, şi pe voi v-aţi neglijat.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 SCORPION

O ieşire cu grupul de prieteni v-ar prinde bine şi o să petreceţi câteva zile la distracţie departe de rate şi de facturi. Vă puteţi da întâlnire cu nişte parteneri de afaceri să vă reuniţi în jurul unei idei care să vă propulseze în carieră şi să v-aducă un venit consistent.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 SĂGETĂTOR

Poate vă încercaţi şansele într-un nou domeniu şi o să vă bucuraţi de un entuziasm care n-o să vă părăsească pentru că astrele ţin cu voi. O să aveţi ceva important de spus şi de făcut şi vor fi oameni care să vă susţină, cel puţin în perioada asta, şi o să fiţi la înălţime.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 CAPRICORN

Un act de mare importanţă vi se poate semna, după îndelungi aşteptări şi o s-aveţi libertate de mişcare. Se poate să vă preocupe o plecare în vacanţă să căutaţi cazare, bilete de transport şi o să vă daţi peste cap să lichidaţi toate restantele la serviciu.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 VĂRSĂTOR

Se poate să vă faceţi şi acum nişte investigaţii medicale şi să scăpaţi de toate neplăcerile, să vă recăpătaţi starea de bine, vibe-ul. O să vă gestionaţi şi mai bine banii ca să vă puteţi descurca şi cu cheltuielile curente şi cu rezerva pentru vacanţă, să mai daţi o fugă pe undeva.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 PEŞTI

E posibil să luaţi nişte bani cu care să puteţi pleca în week-end pe undeva, să vă mai şi destindeţi. Apar noutăţi care să vă incite şi să vă scoată din zona de confort că vor fi nişte preocupări inedite şi or să vă solicite, nu glumă.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 BERBEC

E o acalmie în relaţia de cuplu şi o să vă-nțelegeți mult mai bine, c-aveţi atât de multe lucruri în comun. Poate începeţi o viaţă nouă şi o să vă dezlănţuiţi c-aveţi chef de viaţă şi de muncă şi distracţie, mai sunt şi oameni prin preajmă care să vă ţină isonul.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 TAUR

Poate-o să luaţi diverse lucruri pentru casă, decoraţiuni interioare şi o să vă creaţi un spaţiu de relaxare, după care tânjiţi de multă vreme. Vi se deschide şi vouă o altă perspectivă profesională şi o să deveniţi interesaţi de un domeniu pe care-o să vreţi să-l studiaţi în profunzime.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 GEMENI

Sufleteşte pare să vă meargă mai bine, iar dacă n-aveţi pe nimeni puteţi întâlni pe cineva care să vi se potrivească, mănuşă. Poate-ați găsit pe undeva cazare ieftină şi o să vă duceţi, măcar în week-end, dacă nu sunteţi în concediu şi o să vă descurcaţi, împreună cu familia.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 RAC

Poate vă interesaţi de o şcoală, o grădiniţă ca să-i înscrieri pe copii c-aveţi o grijă cu latura asta educativă a copiilor. E posibil să luaţi nişte bani şi să-i puneţi de-oparte să mai daţi o fugă la malul mării, poate-i faceţi o surpriză partenerului de cuplu care e din cale-afară de obosit.

HOROSCOP 24 AUGUST 2021 LEU

Poate semnaţi un contract pe bani mai mulţi şi o să vă descurcaţi cu toate cheltuielile, şi cele obligatorii şi cele de plăcere. Vin de altundeva decât de la serviciu nişte bani şi o să vă permiteţi o escapadă turistică la mare, ori la munte ca să prindeţi viaţa, culoare, să vă revigoraţi.