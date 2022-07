Horoscop 19 iulie, cu Neti Sandu. Zodia care primește bani și o ofertă de neratat

Vibraţia zilei este 1 şi e momentul să ne restartăm.

Horoscop 19 iulie 2022 - RAC

Vi se împlinesc nişte aşteptări şi o să daţi drumul unor afaceri care vă pot garanta succesul, că e an bun de salt în carieră. Se anunţă câştiguri care pot veni atât de la serviciu, cât şi din particular, şi o să fie o lejeritate financiară. O să vă treziţi cu o ofertă de afaceri şi se-anunţă bani în plus, măcar pe perioada verii, după care mai vedeţi.

Horoscop 19 iulie 2022 - LEU

Se poate să primiţi un accept la o şcoală, o instituţie şi să vă interesaţi de modul în care se vor desfăşura cursurile, poate şi cazarea, dacă o fi în alt oraş. Sunteţi pe picior de plecare în vacanţă, deşi se poate şi cu treaba şi să fie cu folos, că sunteţi într-un vârf de formă. Vă mobilizați cu uşurinţă să daţi drumul iniţiativelor, ca să vă asiguraţi doză de notorietate. Vine succesul.

Horoscop 19 iulie 2022 - FECIOARĂ

O să vă bucuraţi de o sumă, care v-ar scăpa de un stres financiar şi o să faceţi nişte achiziţii pentru casă pentru care or să vă mulţumească ai voştri. E un indiciu de călătorie şi dacă nu puteţi pleca imediat o să lăsaţi pe weekend deplasarea - vedeţi cum vă descurcaţi. Poate vă gândiţi la o muncă în particular, dar care să nu vă răpească timpul dedicat familiei - şi-o să faceţi rost de bani.

Horoscop 19 iulie 2022 - BALANȚĂ

Vi se face o ofertă de lucru şi totul pare să coincidă cu ce vă doriţi - numai să va-ndurati să plecaţi la actualul serviciu, că v-aţi ataşat de colectiv. O să gasitit o gaşcă de oameni pe gustul vostru cu care puteţi pleca. O apariţie - surpriză! E cineva care a tot lipsit, dar i s-a făcut dor de voi şi vine şi poate rămâne cu voi.

Horoscop 19 iulie 2022 - SCORPION

O să aveţi câştig de cauză într-o situaţie anume şi totul se simplifică, vă puteţi primi drepturile, banii şi vă faceţi planuri pentru proiectele din toamnă. E posibil să apară cineva care să vă fie partener de viaţă dacă sunteţi singuri. Vă puteţi schimba-ntr-o clipa locul de muncă, mai ales dacă urmăreaţi aşa ceva şi promite să fie şi wow!

Horoscop 19 iulie 2022 - SĂGETĂTOR

Se-adună nişte bani în cont şi or să vă prindă bine în concediu, mai plecaţi şi în weekend ca să vă aerisiţi, să staţi mai departe de problemele de zi cu zi. Vă invită cineva să faceţi o plimbare, să vă-ntâlniţi în alt oraş şi e un bun prilej să vă luaţi câteva zile de concediu. Sfera sentimentală pulsează de emoţii şi sentimente pe care o să le puteţi manifesta - vine omul ideal!

Horoscop 19 iulie 2022 - CAPRICORN

O veste bună despre obiectele de interior pe care le-aţi comandat şi o să vă puteţi redecora casa, poate pentru că vă mutaţi, oricum faceţi nişte schimbări prin casă. Se poate să vină cineva în vizită şi să vă petreceţi următoarele zile împreună - şi-o să vă facă plăcere. Poate faceţi o rezervare pentru weekend să plecaţi cu ai voştri la mare, să vă bucuraţi de soare, de apă, de nisip.

Horoscop 19 iulie 2022 - VĂRSĂTOR

Poate-aveti un proiect pe care vreţi de multă vreme să-l puneţi în practică, să vorbiţi în public şi în video şi să publicaţi ceva - să tipăriţi, dacă nu e un site. Faceţi nişte reparaţii pe acasă, mai construiţi câte ceva, o să aduceţi unele îmbunătăţiri locuinţei, pe terasă, în grădina ceva nou. O s-aveţi diverse activităţi de grup, să şi lucraţi pentru serviciu, să şi organizaţi nişte excursii pe ici, pe colo.

Horoscop 19 iulie 2022 - PEȘTI

Se-anunţa bani, poate fi chiar o sumă mare, poate aţi cerut un împrumut bancar ca să vă luaţi casă, maşina, să puteţi pleca în vacanţă sau să aveţi pentru un tratament. Apare cineva care să vă facă să vedeţi viaţa cu alţi ochi, să vă îndrăgostiţi şi să porniţi pe acelaşi drum, să formaţi un cuplu. Se pot întâmpla lucruri măreţe, să căpătaţi un job important, o funcţie, să vă emancipaţi.

Horoscop 19 iulie 2022 - BERBEC

O reuşită - primiţi un accept, faceţi nişte achiziţii, veţi lucra la altă scară, poate aţi fost promovaţi şi o s-aveţi alt salariu sau poate urmează să se-ntâmple. O ieşire la masă, la plimbare v-ar detensiona şi aţi mai găsi nişte posibilităţi de afirmare, printr-un parteneriat poate. O veste grozavă, poate luaţi bani, aţi câştigat un premiu sau vine cineva la care aţi tot visat.

Horoscop 19 iulie 2022 - TAUR

Parc-aveti mai mult curaj şi o să vă duceţi la alt serviciu sau să vă găsiţi altă locuinţă, să vă căsătoriţi, după o logodnă prelungită. Poate n-ar mai trebui să amânaţi o discutie-ntre patru ochi cu fiinţa iubită ca să evitaţi un conflict, o separare. O să vă luaţi inima-n dinţi să scăpaţi de lucrurile care nu vă convin şi puneţi în loc lucruri şi oameni, de calitate - extra!

Horoscop 19 iulie 2022 - GEMENI

O să funcţionaţi bine în echipaă şi la lucru şi la distracţie, o să plecaţi mai des în excursie c-aveţi nevoie de ceva incitant şi grupul va asigura acest condiment. Aţi putea primi un supliment salarial şi să vă luaţi, în continuare nişte colaborări care să vă asigure un venit de-ntretinere. Bani şi comunicare - în zonele astea vă puteţi mişca frumos şi să fie o upgradarer profesională.

