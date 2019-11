Horoscop 16 noiembrie 2019, prezentat de Neti Sandu. Zodiile care își găsesc sufletul pereche

Horoscop 16 noiembrie 2019, prezentat de Neti Sandu. O zi chiar frumoasă. O să găsim resurse şi în interiorul nostru şi în afară, ca să ne stimțim bine, să facem lucruri bune pentru cei pe care-i iubim şi chiar şi pentru cei pe care nu-i iubim - culmea!

Vibraţia zilei este 7 şi o să dăm semne de înţelepciune.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 SCORPION

Poate alegeţi o variantă de relaxare prin ţară pe undeva şi n-o să faceţi rabat la bani, c-o să vreţi să-i faceţi fericiţi pe copii. Poate daţi o petrecere şi cu tematică şi fără, o fi zi aniversară, ori poate că vi se face un party surpriză şi or să fie mulţi dintre prieteni de faţă.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 SĂGETĂTOR

Şi voi o să cheltuiţi nişte bani ca să ieşiţi din starea de monotonie, să vă hrăniţi cu o doză de adrenalină, să zbârnaiţi. Aveţi lucruri noi pe care să le-mpartasiti celor dragi, şi vă-ntâlniţi la cafea, la restaurant, la shoping, sau în parcul de distracţii.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 CAPRICORN

E un eveniment la care poate ați promis că vă duceţi şi o să renunţaţi la alte invitaţii ca să vă salvaţi onoarea s-ajungeţi acolo. Se pare c-o să aibă loc o întâlnire cu cineva care e pe lungimea voastră de undă şi visează la o relaţie cu voi - şi uşor o să prindă contur, se-nfiripa o idilă.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 VĂRSĂTOR

Vă daţi întâlnire cu nişte posibili parteneri de afaceri, într-un cadru destins, că poate aşa merg mai bine negocierile. O s-aveţi nişte invitaţi la masă, ori poate doar la desert, să vă bucuraţi de ultimele reuşite din viaţa voastră şi le faceţi cinste prietenilor.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 PEŞTI

Se poate să plecaţi în plimbare într-un oraş de prin ţara şi să rămâneţi şi peste noapte dacă aveţi unde, la cine să vă cazaţi. E o sărbătoare în familie şi vă strângeţi cu toţii să le ziceţi casa de piatră unor miri, sau la mulţi ani unui sărbătorit, e ceva care va consolida relaţiile dintre voi.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 BERBEC

Se poate să întâlniţi pe cineva la o întrunire care să va-ntrebe dacă nu vreţi să lucraţi împreună, poate că un al doilea job, eventual. O să daţi cărţile pe față într-o chestiune de ordin sentimental şi o să puteţi salva o căsnicie, o relaţie amoroasă şi să rămâneţi împreună.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 TAUR

O să vi se facă o surpriză plăcută, e cineva care ştie ce vă place, sau poate doar intuieşte şi o face foarte bine. O să revedeţi nişte oameni cu care aveţi multe în comun, dar vă vedeţi mai rar, şi totuşi e o relaţie vie, care vă hrăneşte sufleteşte.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 GEMENI

Sfera sentimentală este colorată frumos şi o să simţiţi nevoia să vă mutaţi împreună cu fiinţa iubită, să vă căsătoriţi, s-aveţi copii. Se poate să vă cucerească o persoană nou apărută în grupul de prieteni şi să fie o relaţie trainică, să vă şi căsătoriţi într-un an, cam aşa.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 RAC

Se poate să luaţi nişte bani, vă treziţi cu ei în cont, poate primiţi un card - cadou să vă luaţi voi ce vă place. O veste bună, poate vine cineva care va face o declaraţie de dragoste, va face să visaţi la o viaţă minunată în doi, şi care n-o să vă lase, deloc, indiferenţi.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 LEU

E posibil să vă găsiţi o preocupare de timp liber şi să vă luaţi de-acolo energia necesară să vă puteţi bucura de viaţă. Se poate să-ntâlniţi la o petrecere pe cineva care să va-nsoteasca în viaţă şi să vă şi căsătoriţi dacă n-aveţi pe cineva lângă voi şi o să vă gândiţi şi la copii, neapărat.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 FECIOARĂ

Se poate să hotărâţi în familie să vă luaţi o maşină, ori o altă casă, că mai aveţi nevoie de spaţiu. Poate vă faceţi program cu familia, cu copiii, nepoţii, ca să bifaţi un succes, ori poate-ati preparat ceva de sezon şi-i chemaţi pe toţi la degustat.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2019 BALANŢĂ

Poate aveţi inspiraţie şi găsiţi omul potrivit cu care să vă asociaţi ca să câştigaţi mai mulţi bani de-aici încolo. Se pare că vreţi să puneţi capăt unei incertitudini şi-i chemaţi pe nişte prieteni la discuţii, daţi cărţile pe faţă şi o să vă puteţi continua, frumos relaţiile.