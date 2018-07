Horoscop 12 iulie 2018. Împliniri pe plan sentimental pentru nativii din zodia Taur

O să forţăm şi noi mâna destinului, dacă am ajuns la capătul răbdării şi nu mai vrem să pierdem timpul, şansă, de a fi învingători.

Vibraţia zilei este 3 şi e momentul să acţionăm, să punem punctul pe i.

RAC: Poate organizaţi o ieşire la malul mării sau la munte în weekend şi o să vă bucuraţi de peisaje şi de un anturaj care să vă ridice cota de bună dispoziţie. Or să iasă la iveală nişte adevăruri şi poate-o să meargă mai bine relaţia de cuplu, să vă aşezaţi la casa voastră şi s-aveţi copii.

LEU: O problemă sentimentală zgândăre pe dinăuntru şi până n-o să discutaţi deschis n-o să vă găsiţi liniştea, echilibrul. Sunteţi foarte expeditivi cu treburile curente şi în general vreţi să fiţi la zi cu toate îndatoririle c-o să plecaţi în vacanţă şi nu aveţi chef de restanțe.

FECIOARĂ: Cineva din grupul de prieteni vrea să vă scoată la masă în oraş, c-aveţi multe să vă spuneţi şi puteţi forma un cuplu. Poate se-adună grupul de prieteni şi plecaţi pe undeva de mâine ca să vă relaxaţi, poate mai aveţi şi ceva de lucru, în deplasare, îi ajutaţi pe nişte cunoscuţi la treabă.

BALANŢĂ: Se pare că nu s-a rostit şi ultimul cuvânt într-o relaţie, şi-aveţi prilejul, într-un spaţiu de agrement, undeva să spuneţi ce simţiţi. Au loc nişte schimbări la serviciu şi poate vă strecuraţi printre situaţii şi cereţi o mărire de salariu, un salariu mai bun, sau alte beneficii.

SCORPION: Se poate să întâlniţi pe cineva care vede în voi omul cel mai potrivit pentru o relaţie şi se poate să vedeţi şi voi acelaşi lucru. Apar situaţii neaşteptate şi care vă storc de adrenalină, dar o să fie cu folos, surprize vor fi la tot pasul şi n-o să ştiţi când a trecut timpul.

SĂGETĂTOR: Poate aflaţi de unde să luaţi un credit bancar cu dobândă mai atrăgătoare ca să vă puteţi aşeza la casa voastră până la toamnă. O să mai luaţi din particular, de undeva, nişte bani şi să vă rotunjiţi veniturile, s-aveţi pentru ieşirile din weekend şi mai ales pentru concediul pe care-l aşteptaţi cu sufletul la gură.

CAPRICORN: Cineva în care v-aţi pus mari speranţe vă sună, vine să vă vedeţi şi să faceţi că relaţia voastră să fie funcţională. Întâlnire cu cineva care v-a rămas dator cu o explicaţie, poate şi cu bani, ori altceva, nişte informaţii, v-a promis că v-ajuta cineva şi n-a mai putut să se ţină de cuvânt.

VĂRSĂTOR: O să mai schimbaţi planurile în funcţie de programul celor cu care lucraţi, sau plecaţi în minivacanţă din weekend. O să apelaţi la un avocat, vă duceţi la notar ca să autentificaţi nişte acte să daţi drumul unei afaceri care promite să vă propulseze în carieră.

PEŞTI: O chestiune mai veche, de ordin sentimental se rezolvă, fără discuţii în contradictoriu, ci lejer, cu vorbă bună. Voi se pare c-o să mai faceţi câte ceva pe lângă casă şi o să mai aveţi grijă şi de voi, să daţi o fugă la mare, sau să vă odihniţi la umbra unor copaci, la munte.

BERBEC: Vă invita cineva într-o plimbare spre litoral şi poate plecaţi de mâine, după serviciu, dacă n-o să fiţi prinşi cu alte treburi. Se poate să-i ajutaţi pe nişte prieteni să-şi găsească o locuinţă, să se mute chiar, să-şi cumpere mobilă, aparatură, să le fiţi cumva de ajutor.

TAUR: Vă puteţi cere drepturile în scris, intraţi şi în audienţă, veniţi şi cu un avocat să mergeţi la sigur. E posibil să vă-ndragostiți - lulea, dacă nu sunteţi deja într-o relaţie cu cineva care va ţine tot într-un cocteil de endorfine şi plutiţi în al nouălea cer.

GEMENI: Se poate să le fi rămas datori unor oameni care v-au susţinut atunci când vă era greu şi o să daţi dovadă de generozitate şi de prezenţa de spirit. Poate abia cum vi se aprobă un salariu mărit, o primă, alt gen de competiţie financiară care să v-ajute să vă strecuraţi mai uşor printre plăţile curente şi cele neprevăzute.

