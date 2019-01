Alec Baldwin a pledat vinovat, după ce a lovit cu pumnul un șofer

Alec Baldwin avut o dispută cu un șofer în noiembrie, anul trecut, pentru un loc de parcare în fața apartamentului său din Manhattan, New York.

Acum actorul în vârstă de 60 de ani a acceptat să ia parte la un curs pentru controlul furiei. Și va plăti o amendă de 120 de dolari.

Baldwin, cunoscut în ultima vreme pentru că îl ironizează pe Donald Trump în show-ul satiric Saturday Night Live, a mai fost arestat în trecut pentru comportament agresiv.

