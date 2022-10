„Visuri la cheie” a oferit o nouă șansă unei familii greu încercate de viață. Casa lor a fost mistuită de flăcări

Telespectatorii au făcut cunoștință, miercuri seară, cu Liuba și fiica ei, diagnosticată cu autism sever.

„Mi-am dat seama destul de repede, dar nu am realizat că această deosebire este legată de autism. Atunci când am citit diagnosticul în dicționar, am plâns”, a spus Liuba, o mamă care a luptat pentru fiica ei, Alexandra, care suferă de autism sever.

Ani de zile a muncit pentru a-i oferi fiicei sale un viitor bun și un acoperiș deasupra capului, însă totul s-a năruit în urmă cu câteva luni, chiar în a doua zi de Paște, atunci când casa a luat foc din cauza unui scurtcircuit.

