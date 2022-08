VIDEO Doja Cat și-a ras părul și sprâncenele în timpul unei transmisiuni live

Artista de 26 de ani a explicat de ce a recurs la acest gest.

„Voi, prieteni, m-ați văzut cu părul meu natural. Îl întindeam...A fost un moment când a fost natural și nici măcar nu îl port natural pentru că nu îmi place și este un adevărat coșmar, frate. M-am săturat”, a spus aceasta.

„Chiar îmi place așa”, a spus ea după ce și-a tuns părul, adăugând că este deja obișnuită să folosească peruci și că nu vede „niciun scop” în a avea păr.

Doja Cat shaved her eyebrows off on live ???? pic.twitter.com/wBM1BtfUqC