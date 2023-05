Unde vor pleca Smiley și Gina Pistol în luna de miere. „Este cadou de la nași. Ne-au surprins cu cadoul acesta senzațional”

Invitat în emisiunea „La Măruță”, Smiley a povestit despre cele mai intense momente pe care le-a trăit, sâmbătă, în ziua în care s-a căsătorit cu Gina Pistol, dar și cum s-a distrat la nunta sa.

Smiley: „A fost o zi extrem de obositoare fizic, dar și emoțional. Am trecut prin toate emoțiile, le-am simțit pe toate, ce-i drept, am fost și cu sufletul deschis ca să le primim pe toate în plin. Am dansat, am băut decent, n-am reușit să mănânc prea mult. Am plecat pe la patru și ceva de la nuntă”.

Cătălin Măruță: Care a fost momentul pe care ai vrea să-l mai retrăiești încă o dată, dacă ar fi petrecerea aceasta în fiecare weekend?

Smiley: „Cred că dansul nostru aș vrea să-l retrăiesc toată viața. Ne place foarte mult și ne emoționează de fiecare dată când o ascultăm. Noi dansăm foarte mult împreună, amândoi, dar și acum, de când a venit Josephine dansăm în trei, și viața pentru noi chiar e un dans și ne facem muzica împreună acum. E o piesă cu semnificație din multe puncte de vedere pentru noi, și ne și place Leonard Cohen”.

Cătălin Măruță: Sacoul am văzut că e plin de fotografii cu voi doi.

Smiley: „Sacoul acesta este cadou de la CRBL. Deci, ca să înțelegi, CRBL are darul acesta. Întotdeauna mi-a făcut niște cadouri personalizate, care au o însemnătate emoțională foarte mare pentru noi doi, în general, mai ales că a fost alături de mine de peste 20 de ani. Suntem prieteni de peste 20 de ani și tot timpul reușește să mă surprindă cu o treabă. El și-a făcut sacoul din poze cu mine și cu Gina, și inclusiv vesta pentru că știa că o să-mi dea sacoul mie, ca să-i rămână și lui ceva de la nuntă”.

Cătălin Măruță: Unde va fi luna de miere?

Smiley: „Luna de miere va fi în sudul Franței”.

Cătălin Măruță: Când plecați?

Smiley: „Plecăm săptămâna viitoare. Luna de miere este cadou de la nași, ca să înțelegeți. Ei au zis 'Băi, hai că vă trimitem noi undeva unde e frumos'. Nu am fost niciodată în sudul Franței și ne-au surprins cu cadoul acesta senzațional, și abia așteptăm să mergem”.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit sâmbătă

Gina Pistol a purtat la cununia civilă o rochie lungă, albă, vaporoasă și a avut un buchet de floarea miresei, iar Smiley a ales să îmbrace un costum lejer, de culoare bej și o cămașă albă.

Pe 27 aprilie, cu o lună înainte de nuntă, Smiley și Gina Pistol au anunțat că se vor căsători. Cei doi au făcut marele anunț într-un video realizat în același loc în care le-au spus fanilor că Gina este însărcinată.

„Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții. Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi”, și-a explicat Smiley decizia.

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de șase ani, iar cu doi ani în urmă au devenit părinți.

