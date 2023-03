Un nou șef intră astăzi sub acoperire! David Aron, Alpin: ”Am făcut practică în bucătărie, am făcut curățenie în camere!”

David Aron va munci alături de angajați, va afla problemele cu care se confruntă aceștia, va cunoaște eroii necunoscuți care au ajutat la dezvoltarea complexului, iar la finalul călătoriei sub acoperire își va dezvălui adevărata identitate. O nouă ediție Șef sub acoperire este astăzi, de la ora 22:30, la PRO TV.

David Aron este Director de Dezvoltare la complexul Alpin din Poiana Brașov - una dintre cele mai cunoscute afaceri Horeca din țara noastră. Ridicat în anii ’70, complexul Alpin a cunoscut și gloria, și decăderea. Din 2004 a fost preluat de familia Aron, afacerea de 10 milioane de euro și peste 200 de angajați s-a extins pe litoral, iar în prezent este dezvoltată de fiul proprietarilor.

”M-am dus să studiez ospitalitatea în Elveția, una dintre primele țări din lume în acest domeniu. Am făcut practică în bucătărie, am fost ospătar, am făcut curățenie în camere, etc. Apoi a urmat o jumătate de an de internship în Amsterdam. Primul an de facultate m-a învățat ce înseamnă de fapt acest domeniu, cât de grea e munca operațională, cea pe care o fac angajații noștri”, spune David Aron înainte de a intra sub acoperire.

Pandemia a fost un moment greu pentru toate afacerile din Horeca, iar complexul Alpin n-a fost ocolit de impactul negativ. ”Pandemia a fost cel mai greu eveniment pe care l-am trăit eu în business. Un eveniment foarte complex, care a însemnat foarte multe schimbări în cadrul hotelului”¸mărturisește Directorul de Dezvoltare. Despre experiența Șef sub acoperire, David Aron spune că vrea să vadă cum se adaptează angajații lor după pandemie, dar și ce proceduri lipsesc din companie: ”Vreau să merg sub acoperire ca să văd cum sunt oamenii și cum se adaptează angajații după pandemie. În același timp vreau să văd ce alte proceduri lipsesc pentru a franciza firma în continuare”.

Complet deghizat și folosindu-se de o identitate falsă, David Aron va descoperi problemele cu care se confruntă oamenii. Cum vor reacționa angajații când vor vedea cine a fost noul coleg care a muncit alături de ei, vedem în această seară, de la ora 22:30, într-o nouă ediție Șef sub acoperire.

