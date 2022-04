Tudor Chirilă este în turneu naţional şi îşi trăieşte „Visul American”. Un spectacol în care se reflectă şi societatea de azi: confuză, abandonată şi fără repere în momente grele.

Vorbim despre „Visul American” cu Tudor Chirilă, invitat în studioul Știrilor PROTV.



Tudor Chirilă: „Am fost aseară la Ploiești și a fost o sală extraordinară, un public foarte receptiv și foarte plin de reacții, lucru care m-a ajutat foarte mult și a fost o surpriză, mai ales intensitatea cu care am comunicat cu publicul. E al treilea spectacol din turneu după Caracal și Craiova și ne îndreptăm spre Alba Iulia și spre Bistrița săptămâna viitoare”

Cosmin Stan: Cum a fost începutul acestui turneu, știm că ai avut în București inițial punerea în scenă, ce te-a determinat să-l duci în toată țara?

Tudor Chirilă: „Spectacolul aparține Teatrului de Comedie, eu m-am întors pe scena Teatrului de Comedie după doi ani de absență, doi ani de pandemie, care a oprit și titlul pe care îl jucam atunci, Tartouffe, e o distribuție mare, nu l-am reluat, cu restricțiile era foarte greu și asta e ultima premieră a teatrului. Am avut într-adevăr nouă spectacole sold-out într-o zi, a fost o performanță, se joacă sold-out în București și m-am gândit să leg turneul, în așteptarea ridicării restricțiilor am făcut preplanificarea, am contactat, am documentat sălile să vedem dacă din punct de vedere tehnic ne încadrăm, am făcut această planificare și când s-au ridicat restricțiile, hop și noi cu turneul, ceea ce a fost strâns”

