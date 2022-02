Survivor România 2022. Cine sunt cei trei Faimoși care au fost nominalizați pentru eliminare

Luni seara, trei Faimoși de la Survivor 2022 au fost nominalizați pentru eliminare.

Radu Itu, Otilia Bilionera și CRBL sunt cei trei Faimoși nominalizați pentru eliminare.

"Nu mă așteptam. Este surprinzător. Eu dorm fără să mă ud. Este vine mea că sunt posesor de CRBL? Câteodată greșesc. Pun la suflet toate nimicurile pe care nu ar trebui să le pun. Observ cât stă ăla la soare, câte lemne aduce ăla. Mă ajută să văd și caracterele colegilor mei. Că nu am adus puncte și că forța nu mai e aceeași? Ce legătură are asta spusă de Emil Rengle care a adus cele mai puține puncte?. Am avut și o altercație cu Emil, pentru că nu pot să stau să fiu educat de cineva care nu se apropie de nivelul meu de educație. Sunt aici la Survor să câștig și nu înteleg de ce sunt nominalizat. Cu ce am greșit? Sunt cel care se vaită cel mai puțin la orice", a comentat CRBL, după de a fost nominalizat.

"Dacă la ceva se pricepe CRBL, este să vorbească mult. Din moment ce ai fost nominalizat de două ori și tot nu vezi de ce, înseamnă că nu vezi pădurea din fața ta", a venit replica lui Emil Rengle.

"Vedeți diferența de discurs? Eu vorbesc din suflet și din inima și el vorbește la televizor", a spus CRBL.

Nominalizată și ea, Otilia Bilionera a izbucnit în lacrimi, dar a precizat că întelege nominalizarea venită din partea Laurei, pe motiv că este foarte sensibilă.

Războicinii au câștigat imunitatea

Războinicii au câștigat imunitatea la ștafetă în ediția de luni seară din Survivor România 2022.

Alex Delea a fost cel care a adus câștigul Războinicilor.

"Delea introduce înaintea lui Marian Drăgulescu și aduce victoria Războicinilor, 10-9 în meciul pentru imunitate", a strigat Daniel Pavel, în timp ce Războinicii deja se bucurau de victorie.

La polul opus, vedetele de la Faimoșii nu au mai spus nimic, tristețea fiind vizibilă pe chipul fiecăruia.