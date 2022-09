Shakira a rupt tăcerea. Artista a făcut primele dezvăluiri despre despărțirea de Gerard Pique

Artista de 45 de ani a vorbit pentru revista Elle despre sentimentele sale în urma despărțirii de Gerard Pique, 35 de ani.

„Oh, este foarte greu să vorbesc personal, mai ales că este pentru prima dată când povestesc situația într-un interviu. Am rămas tăcută și am încercat să procesez. Și, da, este greu să vorbesc despre asta, mai ales că încă resimt și pentru că sunt o persoană publică și pentru că despărțirea noastră nu este o despărțire obișnuită. A fost greu nu doar pentru mine, ci și pentru copii mei. Incredibil de dificil”, a mărturisit Shakira.

Cântăreața a mai spus că atenția asupra vieții sale personale a fost dificilă pentru familia ei, mai ales că au fost asaltați de presă și fani.

„Este atât de greu. Am încercat să rezolv situația în fața copiilor mei. Am încercat să fac asta și să ii protejez pentru că este principala mea misiune în viață. Apoi au auzit lucruri la școală de la prietenii lor sau au văzut știri online neplăcute și chiar i-a afectat”, a mai spus ea.

Gerard Pique este deja într-o altă relație

Shakira și Gerard Pique și-au anunțat despărțirea în luna iunie, după 12 ani de relație. La acel moment părea că artista nu își dorea separarea.

Fotbalistul este deja într-o nouă relație cu o studentă de 23 de ani, Clara Chia Marti.

Întrebată cum a realizat că relația ei este terminată cu adevărat, Shakira a răspuns: „Cred că acele detalii sunt prea personale ca să le dezvălui, cel puțin în acest moment - totul este nou. Tot ce pot să spun este că am dat tot în această relație și pentru familie”.

Artista s-a stabilit alături de familie în Barcelona pentru a fi în beneficiul carierei de fotbalist a lui Pique, deși în Statele Unite ea ar fi avut un mai mare succes.

„Unul dintre noi a trebuit să facă acest sacrificiu și efort. Și l-am făcut eu. Mi-am pus cariera pe locul doi și am venit în Spania pentru a-l susține să joace fotbal și să câștige titluri. Și a fost un sacrificiu din dragoste. Datorită acestui lucru, copiii mei au putut avea o mamă prezentă și am această legătură minunată cu ei care este de neînfrânt și care ne ține împreună”, a mai povestit Shakira.

De asemenea, artista a mai vorbit despre cât de dificil a fost pentru ea și pentru fiii ei, în special după ce tatăl ei a fost dus de urgență la spital după o căzătură.

„Da. Am încercat să ascund situația în fața lor cât de mult am putut. Este foarte supărător pentru doi copii care încearcă să proceseze despărțirea părinților. Și uneori simt că este doar un vis urât și că o să mă trezesc la un moment dat. Dar nu, este real. Și ce mai este, de asemenea, real este dezamăgirea de a vedea ceva atât de sfânt și de special cum am crezut că este relația pe care am avut-o cu tatăl copiilor mei și să vezi că este transformat în ceva vulgar de către media. Și toate acestea în timp ce tatăl meu a fost la spital și eu am luptat pe mai multe fronturi. Cum am spus, asta este probabil cea mai neagră perioadă din viața mea. Dar după mă gândesc la toate aceste femei din toată lumea care trec prin situații grele, care trec prin situații ca ale mele sau chiar mai rele”.

Dată publicare: 22-09-2022 08:27