Sebastian Dobrincu, primele declarații despre Survivor. Ce va face cu premiul dacă va câștiga

Tânărul a făcut și primele declarații despre plecarea în Republica Dominicană.

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul. Am dormit pe jos, am mâncat de pe o zi pe alta, ce prindeam cu banii pe care îi aveam... E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea. Sunt curios să văd cum e să mă deconectez total. Ce poate fi mai frumos decât să te arunci în necunscut?”, a spus Sebastian Dobrincu.

În plus, el a dezvăluit și ce va face cu premiul de 100.000 de euro dacă îl va câștiga.

„Când am aflat că e un premiu în bani, de 100.000 de euro, mi-a dat o motivație în plus. Pentru că vreau să fac din prezența mea o cauză socială. Dacă o să fiu fericitul câștigător, o să dublez suma, o să mai pun 100.000 de euro de la mine și o să-i donez”!, a spus el.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-12-2022 11:46