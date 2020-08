"Robin's Wish", documentarul care arată adevărul despre moartea actorului Robin Williams

Plecat mult prea devreme dintre noi, actorul Robin Williams rămâne nemuritor pe marile ecrane. Boala necruțătoare de care a suferit face obiectul unui film emoționant care urmează să fie lansat în prima zi de toamnă.

O parte a povestei a fost dezvăluită recent de regizorul peliculei.

Filmul documentar "Robin's Wish", de aproape o oră şi jumătate, prezintă ultimele zile din viața celebrului actor Robin Williams. Boala de care suferea, și de care nimeni nu a auzit până cu un an înainte de moartea sa, l-a aruncat în cea mai neagră perioadă. Stau mărturie declarațiile sfâșietoare ale actorilor, regizorilor și medicilor care l-au întâlnit în ultimul an din viață.

Tyler Norwood, regizorul filmului documentar: "Mărturiile care apar în acest film nu au mai fost niciodată împărtășite. 17 persoane au vorbit în premieră, dezvăluind tot felul de povești cu adevărat profunde despre situațiile prin care a trecut Robin în ultimul an și jumătate de viață. Poveștile lor relevă drama de care suferea, în acest caz demența difuză cu corpi Lewy. În urma uneia dintre autopsii, medicii au spus că a fost cel mai îngrozitor lucru pe care l-au văzut. Mai mult, un medic a spus că a fost surprins de faptul că Robin mai putea să meargă având în vedere starea în care era înainte de a deceda."

Demența difuză cu corpi Lewy, o boală neurodegenerativă care duce la dezechilibru mental, a fost cea care a dus la declinul tragic al unuia dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood.

Tyler Norwood, regizorul filmului documentar: "Nu a mai apucat să afle că nu a fost vina lui și nu ar fi putut face nimic pentru a schimba asta. Partea pozitivă a filmului, dacă pot spune așa, este că oamenii pot afla că acest lucru i se poate întâmpla oricui."

Robin Williams și-a pus capăt zilelor în urmă cu 6 ani, în casa lui din California. Luna trecută ar fi împlinit 69 de ani.