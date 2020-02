Primii artiști anunțați la festivalul Untold 2020. Surprizele organizatorilor

Untold 2020. The Pussycat Dolls, Iggy Azalea şi David Guetta se numără între primele nume confirmate pentru festivalul Untold 2020, care va avea loc între 30 iulie și 2 august, la Cluj-Napoca.

Din lineup mai fac parte Eric Prydz, Amelie Lens şi Charlotte De Witte. Alături de Pussycat Dolls, grup reunit la finalului lui 2019, după nouă ani de pauză, şi Iggy Azalea, acestea sunt numele care vor fi prezente pentru prima dată pe scena festivalului.

Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix şi David Guetta vor reveni la Untold, alături de The Script Above and Beyond, Afrojack, Alesso, Steve Aoki, Los Frequencies Live, Paul Kalkbrenner, Tale of Us, Cirez D, Richie Hawtin, Borgore, Dub FX, Rudimental DJ şi Netsky.

Alţi 200 de artişti urmează să fie anunţaţi, au precizat organizatorii.

Cea de-a şasea ediţie a festivalului Untold va aduce pe cele 10 scene unii dintre cei mai cunoscuţi artişti internaţionali ai momentului, dar şi trupe care s-au reunit şi se bucură în continuare de succes.

Abonamentele pentru festival pot fi cumpărate de pe site-ul untold.com şi au preţuri pornind de la 159 de euro, la care se adaugă taxe.